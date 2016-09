Dan Klein --- 13.09.2016 - 09:05

IMO má nú gera greiðar leiðreglur um góðkenda útgerð til skip.

Hin 8. september fekk IMO fráboðan um, at Finnland tekur undir við altjóða sáttmálanum um barlastvatn. 52 limalond í IMO hava sostatt tikið undir við sáttmálanum, og sostatt eru fleiri enn 35 % av heimstonnaguni fevnd av sáttmálanum.





Hetta merkir, at altjóða sáttmálin um barlastvatn kemur í gildi 8. september 2017, eisini fyri Føroyar. Sáttmálin snýr seg um verju av lokalum vistskipanum ímóti fremmandum djóra- og plantusløgum.





International Chamber of Shipping, ICS, vísir í hesum sambandi á, at tað er alneyðugt, at IMO á næsta fundinum um í havumhvørvisverjubólkinum í oktober ger hesar leiðreglur lidnar. Hetta er orsakað av, at reiðarí, nú sáttmálin kemur í gildi, skulu seta útgerð í skip teirra til tess at uppfylla treytirnar í sáttmálanum. Men so leingi ongar greiðar leiðreglur eru fyri, hvussu henda útgerð skal síggja út, og hvør útgerð verður góðkend, ber hetta illa til.





Formaðurin í ICS, Esben Poulsson, sigur, at tað er týdningarmikið at skipaeigarar kunnu hava álit á, at útgerðin, teir nú skulu gera íløgu í, er nóg góð til at viðgera barlastvatni, soleiðis at skipini uppfylla treytirnar í sáttmálanum, tá tey koma undir havnaeftirlit (Port State Control).





Serliga avbjóðingar eru í mun til USA, sum ikki hevur tikið undir við sáttmálanum um barlastvatn. Tað er ógvuliga týdningarmikið, at IMO og USA arbeiða saman fyri at finna felags góðkenningarstandardir fyri útgerðina, sigur formaðurin í ICS. Annars verður alt ein ruðuleiki, tá sáttmálin kemur í gildi í september næsta ár.





Til ber at lesa meira um hetta á heimasíðuni hjá ICS: http://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2016/09/08/urgent-need-for-governments-to-act-on-ballast-water-chaos





Kelda: International Chamber of Shipping