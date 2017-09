BARNAKÓR TIL NOREGS - 38 børn úr Føroyum

22.09.2017

Hósdagin 21. september, fór eitt ferðalið til Skien í Norra. Talan er um eitt barnakór, sum í alt telur 38 børn í aldrinum 9 – 13 ár. Kórið eitur UNITY, og er sett saman við børnum úr Missiónshúsinum á Strondum, Missiónshúsinum Libanon í Sørvági og Nebo á Toftum.





Kórið skal vera gestur hjá norska barnakórinum GLA´VOX, sum hoyrir heima í Skien, og koma at búgva hjá familjunum hjá børnunum í norska kórinum. GLA´VOX-kórið vitjaði í Føroyum í september í fjør, tá tey høvdu konsertir í fullsettum hølum í Christianskirkjuni í Klaksvík og Nebo á Toftum.





Ein spennandi skrá er løgd til rættis, har kórið m.a. kemur at vitja í Ráðhúsinum og í kirkjuni í Skien, og eisini verður tíð sett av til ein siglitúr í Telemarkskanaluni við 135 ára gomlu M/S Victoriu. Leygarkvøldið verður konsert í Gulsett kirkju í Skien, har føroyska og norska kórið koma at syngja í felag og hvør sær, bæði føroyskar og norskar sangir. Sunnumorgunin, 24. september, verður Gudstænasta í Gulsett kirkju, har føroyska kórið eisini kemur at luttaka.





Kórið verður aftur í Føroyum mánadagin 25. september.





Tað eru hjúnini Anita og Oddmar Tausen á Toftum, sum eru samskiparar av ferdini, og vera eisini vid í ferdalagnum.