Dan Klein --- 24.09.2016 - 09:00

Barsilsvegleiðing til arbeiðsgevarar hjá landinum





Lønardeildin í Fíggjarmálaráðnum hevur eina tíð arbeitt við einari vegleiðing um barsil. Rættindi eru ásett bæði í lóg og í sáttmálum. Vónandi fer henda vegleiðing at lætta um. Vegleiðingin er at finna her: