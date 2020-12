Betongblandistøð í Froðba umhvørvisgóðkend

Betongblandistøðin hjá Sp/F Betongblandistøðin í Froðba hevur nú fingið umhvørvisgóðkenning.

Virksemið fevnir um blanding og útkoyring av betong, goymslu av sementi, sandi og skervi, vasking av betongbilum og goymslu av rávørum.

Undir viðgerðini varð serligur dentur lagdur á, at útleiðing av dusti og spillivatni verða hildin innanfyri tey mørk, ið eru mett at vera umhvørvisliga trygg, eins og at serligar treytir eru settar til rávørugoymsluna.

Eisini varð dentur lagdur á, at betongevja verður avvatnað og latin góðkendum móttakara ella endurnýtt og at betongburturkast í mest møguligan mun verður endurnýtt.