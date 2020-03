Betri rættindi til endurgjald og at kæra viðgerðir

Síðani Kaj Leo Holm Johannesen varð settur sum landsstýrismaður í heilsumálum, hevur hann havt eitt ynski um at dagføra heilsulóggávuna, sum í stóran mun er danskt málsøki.





Í januar 2012 varð við kongligari fyriskipan sett í gildi fyri Føroyar ”Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”. Síðan lógin kom í gildi í Føroyum, hevur danska Fólkatingið samtykt 16 broytingarlógir. Tíðin er sostatt komin til at dagføra verandi lóg í Føroyum, soleiðis at føroyingar hava somu rættindi til endurgjald og at kæra viðgerðir í føroyska heilsuverkinum, sum danskarar hava í Danmark.





Eftir drúgt samskifti við danskar myndugleikar er nú klárt at leggja ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar ”Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af love om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet” fyri Løgtingið.





At doyggja børn í sambandi við skaða, sum er fevndur av lógini, áðrenn tey eru fylt 18 ár ella eru deyðfødd eftir 22. viðgonguviku, hava foreldur rætt til endurgjald á 162.000 kr.





Endurgjald móttikið í góðari trúgv, kunnu ikki krevjast afturgoldin, um avgerðin í einum máli broytist í sambandi við kæruviðgerð.





Heilsumyndugleikin fær álagt at fráboða Styrelsen for Patientsikkerhed, um myndugleikin í ein ávísan mun hevur verið endurgjaldsskyldugur eftir lógini.