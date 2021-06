Betri útlit fyri altjóða búskapin

Útlitini fyri altjóða búskapin eru batnað, men vakstrarútlitini eru rættiliga ymisk ymsastaðni í heiminum

Nýggjasta forsøgnin hjá OECD er munandi betri enn fyri hálvum ári síðan. Nú metir OECD, at vøksturin í heimsbúskapinum fer at verða 5,5% í ár. Í desember 2020 varð mett, at vøksturin fór at verða 4,2% í 2021.

Hóast útlitini fyri heimsbúskapin eru vorðin bjartari, so eru vakstrarútlitini rættiliga ymisk ymsa staðni í heiminum. Vakstrarútlitini hanga neyvt saman við koppsetingarætlanunum og hvussu gott tamarhald ymsu londini hava á smittuspjaðingini.

Nøkur lond koma seg tí skjótari enn onnur.

OECD metir, at USA og Suður Korea fara at brúka hálvtannað ár til at koma upp aftur á sama inntøkustøði, fyri hvønn íbúgva, sum áðrenn fyrsta smittubylgjan breyt út í mars 2020. Tað verður longu í summar. Aðrastaðni tekur tað longri tíð. Fyri stóran part av Evropa fer tað at taka trý ár, og í Meksiko og Suðurafrika kann tað ganga trý til fimm ár, frá mars 2020, til tey eru aftur har tey vóru, áðrenn fyrsta smittubylgjan fór at gera um seg.

Tað gongur væl við koppsetingarætlanunum og at koppseta í teimum vælskipaðu og vælbjargaðu londunum, men soleiðis er ikki í teimum minni vælbjargaðu og fátøku pørtunum í heiminum, sum dragna afturúr og eru eftirbátar við koppsetingum. Vælbjargaðu londini mugu taka henda trupulleikan í størsta álvara, tí um øll ikki eru vard, er eingin vardur, sigur OECD í mai frágreiðing sínari.

