Amerikanere demonstrerer mod mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Ny rapport placerer ansvaret hos Saudi Arabiens kronprins og medvirker til at besværliggøre Bidens mellemøstpolitik. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Biden ville afslutte the forever wars, men er allerede blevet suget dybere ind

Selv om Joe Biden ikke ville til Mellemøsten, er Mellemøsten nu kommet til Biden.

kOMMENTAR AF JACOB KAARSBO

Han vil få svært ved at vikle sig ud af regionens problemstillinger uden et krævende og upopulært engagement, der fortsætter "the forever wars", skriver Jacob Kaarsbo.

ALTINGET: Biden ville afslutte "the forever wars", men er allerede blevet suget dybere ind - Altinget - Alt om politik: altinget.dk