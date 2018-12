Biðja um heimafrið á jólum

Vísandi til Halgidagslógina § 1 og Umhvørvisverndarlógina § 1, heitir Felagið Heimafriður nú á avvarðandi kommunur um at tryggja borgararum sínum heimafrið á jólum.

Tíðindaskriv 20. desember 2018

Í brævi til Tórshavnar-, Klaksvíkar-, Runavíkar-, Fuglafjarðar- og Tvøroyar kommunu, heitir nýtstovnaða felagið Heimafriður á kommunurnar um at tryggja borgararum sínum jólafrið.

Sum vanligt móti jólum eru skip á veg í havn í Føroyum. Felagið er vitandi um, at fleiri skip, sum larma illa og sum áður hevur verið klagað um, eru á veg inn í føroyskar havnir.

Hetta merkir, at nógv fólk ikki fáa heimafrið á jólum. Summi eru so sperd av ganginum, at tey noyðast at flýggja úr egnum heimi, so leingi skipini liggja inni.

Felagið heitir staðiliga á kommunurnar sum varða av havnum, har larmandi skip liggja, um at finna loysnir, sum tryggja borgaranum frið.

Vegna felagið Heimafrið

Nevndin

Halgidagslógin: https://logir.fo/Anordning/441-af-21-11-1923-hvorved-Lov-nr-353-af-7-August-1922-om-den

Umhvørvisverndarlógin: https://logir.fo/Logtingslog/134-fra-29-10-1988-um-umhvorvisvernd-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-128-fra-22