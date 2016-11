Birgar stavast við F

Dan Klein --- 07.11.2016 - 14:19

Í dópsbrævinum stendur Fritleif Birgar Johannessen. Tað varð eisini sett á valevnislistan og endaði soleiðis, sum eisini rætt er, á atkvøðuseðlinum.





Vinarliga hýs okkum hesi rættleiðing:





Men tað margháttliga og kanska eitt sindur óhepna við hesum er, at tá fólk kom í Snarskivuna at greiða brævatkvøðu, høvdu tey ilt við at finna Birgar. Hann goymdi seg aftan fyri Fritleif.





”Eg helt at tú stillaði upp Birgar” segði onkur, ið kom á gátt í býarsavninum.





”Tað geri eg eisini” helt Birgar fyri.





”Nei tú…” og soleiðis kom hendan pussiheitin undan kavi, sum dunna í Havnará.

Nú á døgum vita havnarfólk ikki, hvør ið Fritleif er, ímeðan fleiri hava eina hóming av, hvør ið Birgar er. Vit harmast um at fólk verða forvirraði av, at Birgar stavast við F, men nú kenna tit samanhangin.

Poul Clementsen, skrivari í Framsókn





Hjáløgd er mynd av Fritleif Birgari





