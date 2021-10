Intet står over den polske forfatningsdomstol, sagde Polens regeringschef, Mateusz Morawiecki, tirsdag i en tale til Europa-Parlamentet i Strasbourg. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Bitter kamp om retsstaten: EU’s topchef truer Polens leder med at blokere milliarder

Den polske regeringsleder klager over ”afpresning” under en hård debat i Europa-Parlamentet, hvor kommissionsformand Ursula von der Leyen advarer om tilbageholdelse af EU-støtte. Banen er kridtet op til en strid om penge, retssikkerhed og suverænitet under denne uges topmøde.

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker