I 2020 indgik en række aftalepartier en aftale om at stoppe olie- og gasproduktion i Danmark i 2050 og hermed blive klimaneutrale. Foto: Tom Ingvardsen/Ritzau Scanpix

Blå partier er villige til at sætte klimaambitioner på bagsædet for at blive uafhængige af russisk gas

Der er brug for at begrænse Danmarks afhængighed af russisk gas, og derfor kan man blive nødt til at gå på kompromis med klimamål på kort sigt, lyder det fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Marie Møller Munksgaard

Journalist