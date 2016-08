Blaðstjórin hevur sent skuggafrágreiðing

Dan Klein, blaðstjóri, hevur sent skuggafrágreiðing til ST í samband við mannarættindarbrot í dómum og generelt

Dan Klein --- 28.08.2016 - 09:48

Dan Klein, blaðstjóri, á Oyggjatíðindum, hevur sent ST eina sokallaða skuggafrágreiðing um Mannarættindastøðuna í Føroyum við samandátti av teimum 30 árunum, hann hevur verið blaðstjóri. Hetta er ein lemjandi atfinning av Danmark, sum stórt sæð ikki hevur virt mannarættindini í verki, og heldur ikki í teimum dómum, sum feldir eru í móti blaðstjóranum. í dag skal danski uttanríkirráðharrin, Kristian Jensen, umboðan di Danmark, og Poul Michelsen, umboðandi Føroyar, standa skúlarætt, og svara kritiskum spurningum. Niðanfyri er skuggafrágreiðingin hjá Dan Klein, blaðstjóra, bæði í enskari- og í danskari útgávu.

Kunngjørt á netinum seinast, 21. juni 2016 Comments on the UPR public hearing 2015-2016:

1:With permission, the undersigned would like to include a comment to the hearing that the Minister of Foreign Services is sending to the UN. The undersigned has made complaints on Danish violations of human rights on several occasions; Denmark has consistently done everything to block these complaints and has refused to take them seriously. The complaints have been rejected without justification or clarification.





2:Dan Klein, owner editor and journalist of the only independent newspaper in the Faroe Island, has been under censorship for the past 30 years.





3:I will therefore begin by saying that I think it is very unfortunate that, from a Faroese point of view, this UN-rapport from Denmark is being used instead of having an independent body deal with this assignment.





4:In several instances, the opportunity to obtain legal assistance with submitting complaints has been denied; this is also a clear violation of law. It is also my understanding that if a Danish lawyer ventures into the Strasbourg court, said lawyer will be boycotted by the Danish legal system i.e. submits him or herself to self-censorship. Hence only complaints with significant public attention in Danish society are able to garner support / representation and make their way to Strasbourg.





5:It is a fact that no case involving the Faroe Islands has been processed by the EMD-court.





6:Neither the Faroe Islands nor Greenland have had any opportunity to present complaints before the ECHR in Strasbourg. The Faroe Islands and Greenland disappear in the large pile of cases from Denmark. As a result of this, the many violations of human rights in the Faroe Islands and Greenland are never registered.





7:It is my experience that a layperson does not have many options. Even if a complainant does not have trouble describing the nature of a complaint in Court, complaints are regularly dismissed without justification or clarification.





8:This is also an act of violence against complainants since all dismissals must be, according to the law, justified.





9:The court has regularly been confronted by the fact that it has rejected cases very similar to cases that have already been upheld by the Strasbourg Court. This is not right.





10:The last time the undersigned was in court with accusations against Denmark supported in the court of Strasbourg, the complaint was made by Icelandic human rights lawyer and professor Ragnar Aðalsteinsson. The case was dismissed, yet again without justification or clarification.





11:On this occasion, no justification or clarification was presented: I would therefore like to highlight the processors emphasis in the complaint.





12:I will explain this further, but first let me just say that I have submitted a new complaint to the court, and it is a continuation of BS 346/2009 and 498 / - Eastern High Court B-930-10. This case is an injunction as the newspaper was prohibited from defending itself or referring to the trial.





13:The verdict was clear. The newspaper was not allowed to defend its own case at its own trial. The judges in question have been involved in previous cases concerning the same matter. They had already formed their own opinion, which was presented as a document in the case. The decision the court rendered had already been determined before the trial started. This in itself is not legal; a person must be tried on the basis of evidence. The court’s actions are also a violation of human rights. Documentation on the case is available.





14:The court cannot decide the outcome of a new judgment based on an old judgment. The old judgment cannot be used as the foundation of a new case; each case is unique and must stand on its own merit.





15: A pattern developed. To maintain control of the outcome, the magistrate, Møller, unlawfully and unjustifiably made use of the RPL. § 259 2, and now itt. Rpl. § 2593B since the High Court did not find a conflict of interest. The magistrate did this to prevent a judgment based on reality and credible sources.





16:The last complaint with DEM is dated August 27, 2012. The case was presented by the highly respected Icelandic Supreme Court lawyer Ragnar Aðalsteinsson; he has won several cases in the DEM.





17: See Ragnar Aðalsteinsson, from Iceland, EMD complaint: It was alleged that the High Court has agreed to ratify the judgment, contrary to current national law and Constitutional stature as well as the Human Rights Convention, this is a direct violation of what the High Court has been mandated to do. Moreover, Eastern High-Court unfounded made an unlawful use of RPL § 2592, take a 3'persons interests and base an opinion on it, and ignore procedural law.





18:Ragnar Aðalsteinsson, legal representative, justified his EMD complaint by stating that the rights of the Faroe Islands were being ignored due to the court’s refusal to grant them the right to legal defense; rights were also denied when the complainant was prevented from presenting key witnesses who could testify and shed light on the firing of the school principal. The principal was paid 5 million kr in damages, which the Faroese National Home Rule Government paid in addition to the legal fees.





19: The conclusion that was reached by the Eastern High Court was so biased that the defendant’s attorney quit the case without explanation. The undersigned was also not allowed to participate in the meeting pertaining to his own case, contrary to EMD's articles.





20: I’m presenting a point of view of that reveals some important issues: Unfortunately, it is more often the rule than the exception that the independent press in the Faroe Islands is not entitled to a proper defense. This unbelievable state of affairs has been going on for years, and reveals a defective part of the Danish legal system. On the Faroe Islands, there is no such thing as freedom of the press; discrimination seems to be a normal occurrence. In this day, this level of censorship against the press is unprecedented in a so-called democratic society; it’s also a clear violation of the rule of law.





21:This discrimination already existed in the legal system of the Faroe Islands as evidenced by a judgment of 18 November 1986 (civil case 1566/1986). The undersigned was sentenced to prison for 30 days after having been denied legal defense; the attorney appointed to handle the case excused himself from the case, and he left the court the same day it was adjourned.





22: A postponement of proceedings, so that the undersigned could secure a defense lawyer, was denied by the court.

------------

23:February 22, 1994 - A decision was rendered in criminal case no. 211/1993 against the undersigned; a sentence of 40 days in jail was imposed, and the foundation of the sentence was based on the highly questionable judgment of 18 November 1986.





24:Criminal proceedings were brought against the defendant for quoting another person in the newspaper though, as we all know, this is done by every news agency in the world. To make a case against the journalist, the judge decided that the named source was crazy and/or psychotic, and he refused to believe the witness. All of this was determined without evidence or any document or a medical statement; it would thus appear that the judge had a personal bias against the defendant.

-----------

25:In the investigation, the chief of the police inserted a personal statement that the same named source was quoted for in the newspaper. In the case, it was attached to II:





26:In an issue of Oyggjatidindi dated 15 July 1992, an article titled "Chief Administrative Office carrying out underhanded investigation". Again another person's quoted opinion resulted in an unlawful conviction; the police investigation was less then professional, and it was full of assumptions.

-----------

27:Magistrate Andreassen´s disqualification was signed in protest by the plaintiff in BS 3384/1991. The manager of the social services, Mr Tommy Petersen, showed no concern that a mentally handicapped person, with social approval of the Director, was sent to an institution in Denmark that is known as Egehuset. This institution in Ribe was designed to treat mentally challenged offenders.





28:Judge Joen H. Andreassen, who handled the case in court, did not retract the ruling in the case; as the presiding judge, he could have done so even after he had referred the case to the prosecution.

-----------

29: A very important ruling. B - 1046 to 13 in BS 638/2010 of May 1 2013 concerning the special preliminary hearing of March 4, 2013, the decision the court made to dismiss Oyggjatíðindi's legal counsel.





30:Even after the dismissal of the newspaper’s counsel, Justice Henrik Moller, judgment in BS 638/2010, of the Eastern High Court did not allow an appeal.





31:This decision is further proof of magistrate Henrik Moller’s personal emotional involvement and bias in the case; he should have recused himself from the Eastern High Court since he was in conflict with his own rulings.





32.It’s not prudent to terminate the court’s ruling without, at the same time, dismissing the highly questionable judgment in BS 638/2010

----------

33:Judge Henrik Moller adjourned on Friday 12.21.2012. The next hearing was scheduled for the first working day after Christmas, a new year - i.e. Wednesday 01.02.2013, with a promise that the court would not accept new legal counsel - not even if the counsel came with guarantees.

-----------

34:The Court has repeatedly stated that the defendant could obtain a competent lawyer in the Faroe Islands; the High Court concurred with the Faroese court’s decision that the defendant should be able to secure legal counsel within 24 hours. The High Court knew that was not likely to happen - and would be, for that matter, nearly impossible.

------------

35:The defendant, who is also a journalist, has been in contact with the Ministry of Justice in Denmark; the Danish Ministry of Justice is responsible for the judicial system of the Faroe Islands. Please refer to notes from the defendant on 05/21/2015:





36:The notes show that the people of the Faroe Islands do not get fair and impartial trials under Danish law and are often discriminated against:





37:The conviction of the defendant is yet another violation of human rights in the Faroe Islands. Although Denmark prides itself on being a democratic country, the opportunity to receive fair trials is not always possible; the Danish constitution is often completely ignored.





38:That a judge from an earlier case was able to influence the decision in the second case, which should be completely separate, is misconduct worthy of serious scrutiny. Apparently two Magistrates were involved; however, only one judge presided and had the authority in the case-- he then has the opportunity to sway the case in a particular direction and spread misinformation.





39: Denmark has, for decades, committed serious human rights violations in the Faroe Islands. The opportunity for the UN to address the matter and make things right is at hand





40:As a journalist, I have followed many cases in the Faroe Islands that can only be described as serious violations of human rights.





41: For example: When two people divorce, there is built-in legislation guaranteeing that assets and liabilities be equally divided (50-50). In one case, however, a woman only got the liabilities while her husband got all of the assets, which was a considerable amount of several millions.





42:The Court would not reverse the decision, and two lawyers have been working in vain to appeal the case to a higher court. The court is determined to block any attempt to allow for an appeal. It apparently has been decided that the woman does not have any rights, and the law is consistently being ignored by the very people who have sworn to uphold it.

-------

43:Let me also mention that sexual offenders in the Faroe Islands, especially those who are wealthy, remain virtually unchecked. Everyone knows it and everyone is disgusted, but nobody does anything about it; the few people who try to pursue justice for victims are often penalized or discouraged by so-called enforcers of the law.

------

44:To demonstrate how facts are being ignored and manipulated, the undersigned recalls the judgment of October 31. 2013. The High Court decided on October 1, 2013, that it would separate and settle the matter by issuing a subpoena to P / F Oyggjatíðindi and Dan Klein.





45:The High Court justified the decision by saying that there was no information made available about the surrounding circumstances which would cast doubt about the magistrate Hendrik Moeller’s impartiality; the court seemed to overlook its own decision of October 1, 2013, which states P / F Oyggjatíðindi, lawyer stay of proceedings (advokatpålæg).





46:How is it possible that Oyggjatíðindi has been forced to get a lawyer before the legal judgment of the Faroe Islands of March 4 2013 -- at the same time as the high Court again feels forced to give Oyggjatíðindi the order again to secure a lawyer on October 1 2013?





------

47:The Court has rejected a request to have a lawyer at the court meeting in exchange for cash payment.





48:The Court decides on the 8th of September 2011 that I am forced to have a lawyer. After the date (the 8th of September 2011) all documents that are not submitted by a lawyer are rejected. The problem is that the court has also rejected all documents that were submitted before I was forced to have a lawyer.





49:Neither the court of the Faroe Islands nor the High Court has respected the documents of the undersigned that were submitted before September 8, 2011 at 10:00 am, so I believe I have documented a flagrant conflict of interest in both the court of the Faroe Islands and the Eastern High Court. Unfortunately, this has not been taken into account.





------------------

50:Let me finally say that the undersigned, in the capacity of an editor and journalist, has been convicted several times for quoting other people in the newspaper. The undersigned has also been sent to prison for simply reporting the news. I have been sentenced by judges who have their own agendas, base their decisions on private beliefs and feelings, and ignore facts and evidence. A complaint has been registered in Strasbourg, and it is currently under investigation.





51: The content of the judgment of March 16 2010 is so important, even before the case starts, because it constitutes the foundation of BS 638/2010 -- and later Eastern High Court judgment no. B-930-10, and now Eastern High Court-judgment No. B-1063-13. Note which judges repeatedly appear (same judges in several cases) and have rendered the following sentences:





52: The verdict from March 16, 2010 was handed down by the magistrate and judge Henrik Moller; he used his own previous judgment as the foundation on which case BS 638/2010 proceeded; subsequently, the same judge made a ruling on this case although this was in conflict with the Administration of Justice, Chapter 5:





53:§ 60. No person shall act as a judge in a case when the judge himself

1) is part of the proceedings or benefits in its outcome.





54: The same principle applies to the Eastern High Court under the same circumstances in Eastern High Court verdict no. B-1063-13, no. B-930-10,no. B-1063-13:





55:§ 61. No person shall act as a judge when there is a question on the judges impartiality. Again: the cases and the rulings seem to have been fueled by the personal interests of the judge involved.





56:§ 62. An investigation would reveal that, as per § 60 or § 61, there is ample proof that all of the cases where this particular judge was involved should be dismissed -- and the judge should be disqualified.





57:Many Faroese have been victims of these kinds of miscarriages of justice. We hope and pray that the United Nations will help us get the justice we deserve.





Yours Sincerely,





Dan Klein, editor and journalist from the Faroe Islands.









----------------





Bemærkninger til UPR høring 2015-2:

Undertegnede vil her gøre bemærkninger til høringen, sum Lagmandens udenrigstjeneste, vil sende til FN. Da undertegnede har klaget Danmark for krænkelser af Menneskerettighederne, har Danmark gjort alt for at disse klager ikke skal blive behandlet. Klagerne er blevet afvist uden begrundelse.





Dan Klein, redaktør og journalist på eneste avis, som konstant har været under censur i 30 år:





Jeg vil derfor også begynde med at sige, at jeg synes at det er meget uheldigt, at man fra færøsk side har valgt at gøre brug af vejledning til denne FN-rapport fra Danmark, og ikke vælger uafhængige til denne opgave.





Selv om dette også er en krænkelse, er det min opfattelse, at det ikke har været muligt, at få en advokat, at hjælpe til med at indsende klagerne. Det er desuden min opfattelse, at hvis en dansk advokat vover sig ud i Strasbourg-domstolen, vil denne blive boykottet af retssystemet, som derfor har rettet ind med selvsensur. Derfor kommer kun klager igennem, som har stor opmærksomhed i det danske samfund.





Da færøerne ikke har fået nogen sag behandlet ved EMD-domstolen, ses dette ikke nogen steder.

Hverken Færøerne eller Grønland har fået klager realitetsbehandlet ved EMD i Strasbourg. Færøerne og Grønland forsvinder groft sagt i den store danske bunke af sager.





Derfor bliver de mange krænkelser af Menneskerettighederne på Færøerne og i Grønland ikke registrerede.





Min opfattelse har været, at man som lægmand ikke har mange muligheder, selv om man ikke har problemer med at beskrive klagens karakter overfor Domstolen, og derfor har det været ganske let at afvise klagerne uden begrundelse.





Men dette er også en krænkelse, da alle afvisninger skal begrundes.





Flere gange er domstolen konfronteret med, at have afvist sager, som er analoge med sager, som allerede har fået medhold ved Strasbourg-domstolen, og det holder ikke.





Sidste gang undertegnede klagede Danmark ind for domstolen i Strasbourg, og fik sagen afvist, igen uden begrundelse, var klagen lavet af en islandsk menneskeretsadvokat, og professor, Ragnar Aðalsteinsson.





Heller ikke her kom en begrundelse:





Jeg vil derfor oplyse hvad denne professor lagde vægt på i klagen:





---------

Jeg vil senere komme til denne sag, men først vil jeg lige indskyde, at jeg har lige indsendt en ny klage til domstolen, som er fortsættelse af BS 346/2009 og 498/ - ØL B-930-10. Denne sag er et fogedforbud, da avisen skulle nægtes at referere fra domsforhandlingerne.





Dommen var klar. Avisen havde ikke lov til at referere fra sin egen domsforhandling. Samme dommere behandlede sagen. De havde lagt sine egne domme, som dokument under afgørelsen. Det er ikke lovligt, og er også en krænkelse af menneskerettighederne, men det er hvad der skete.

Disse dommere havde ikke lov til at begrunde en ny dom med deres egen gamle dom med samme substans, som fundament i deres nye dom.





For at styre denne famøse linje, og for at forebygge en uforudset situation, hvor der var fare for, at der bliver domsforhandlet ud fra reelle forhold, gjorde adm. sorenskriver, Møller, retsstridigt og ubegrundet, igen brug af rpl. § 259 2 , og nu itt. Rpl. § 2593B, som landsretten fandt værende habilt.





-----

Den sidste klage til DEM er dateret 27. august 2012, og er som bekendt, belyst af den meget højt respekterede islandske Højesteretsadvokat, Ragnar Aðalsteinsson, som har vundet flere sager ved DEM.





Jf. Ragnar Aðalsteinsson, Is, EMD klage, blev det gjort gældende, at Landsretten har tiltrådt og stadfæstet dom, i strid med gældende national lovgivning, samt Grundlov og Menneskeretskonventionen, som er en ind-/ eller direkte stadfæstelse af , at Landsretten har dømt i strid med bedre viden. Desuden har ØL ubegrundet gjort et retsstridigt brug af rpl § 2592, for at varetage 3´persons interesser på bekostning af undertegnedes procesret.





Ragnar Aðalsteinsson, advokat, begrunder i sin EMD-klage over Danmark, at retten på Færøerne, nægtede undertegnede et forsvar, og meget centrale vidner, som kunne belyse, at man fik en undersøgelse standset ved at fyre rektor, skolens leder, og betalte 3,5 millioner kr. i erstatning, som den færøske landskassa skulle betale.





Dernæst belyser menneskeretsadvokaten hvorledes ØL kom til den konklusion, at sagen var så kompliceret, at det var nødvendigt med advokatpålæg, uden at indkalde undertegnede til at forklare sig. Heller ikke fik undertegnede tilbudt at være bistået af advokat ved et sådant møde – , som også i strid med EMD´s artikler.





I processkriftet er menneskeretsadvokaten, Ragnar Aðalsteinsson, ikke i tvivl om, at Danmark tilsidesætter artikel 10 i den europæiske menneskeretskonvention, men også i strid med den relevante nationale lovgivning, og viser til § 77 i den danske grundlov:





Ragnar Aðalsteinsson, menneskeretsadvokat, påviste endvidere, at ØL ikke havde hjemmel, at fratage undertegnede retten til at forsvare mig selv – iht. artikel 6,3. (C), som uden mindste tvivl giver ret til dette.





Menneskeretsadvokaten: Det skal bemærkes, at undertegnede ikke var i stand til at betale for at få juridisk bistand, som var pålagt uden at få gratis retshjælp. Retten til at forsvare sig selv, må ikke gøres illusorisk ved, at lade de nationale domstole fratage en sagsøgt retten til at forsvare sig selv uden tungtvejende grunde.





Det er endvidere forkert, at sagsøgeren ikke selv havde ret til at argumentere for, hvorfor han skal have lov til at forsvare sig ved Retten. Sanktionerne for ikke at have en advokat var, at processkrifter, som var indgivet af undertegnede, var at betragte som ikke indgivet. Også har man nægtet fremlæggelse af dokumenter, som retten har fået inden advokatpålæg er givet til undertegnede.

Man har også givet rige akademikere ret til fri advokatbistand, mens man har nægtet undertegnede forsvar.





Dansk Ret har godtaget, at dokumenter er taget ud av sagen, inden domsforhandling i højere ret. Dette er sket to ganga, men sansynligheden for, at det er sket oftere er meget sansynlig.





-------------





Jeg vil herefter komme med meget korte problematikker:





Desværre er det mere regelen end undtagelsen, at kritisk presse på Færøerne ikke skal have et behørigt forsvar. Det utilbørlige er, at dette har forfulgt undertegnede alle årene som redaktør i det danske retssystem. På Færøerne forskelsbehandles pressen, da man efter danske nationalprincipper i Nordatlanten ikke skal have samme rettigheder, sum gældende i det øvrige Danmark, til trods for, at vores lovgivende forsamling har implementeret menneskerettighederne i lovgivningen.





Denne forskelsbehandling gjorde sig gældende allerede i Færøernes rets dom af 18. november 1986 (borg. sag. 1566/1986). Undertegnede blev dømt fængsel i 30 dage, uden forsvarer, da advokaten op til retssagen ikke ville repræsentere undertegnede.





Udsættelse af sagen for at finde forsvarsadvokat, blev nægtet af retten.





------------





22. februar 1994, blev der inledt straffesag nr. 211/1993 i mod undertegnede, som blev dømt 40 dages fængsel med den lovstridige dommen fra 18. november 1986, som fundament.

Der blev rejst straffesag i mod mig for at citere navngiven person, som man ikke ville konfrontere. For at få dom over journalisten valgte dommeren at gøre den navngivne kilde gal- og eller psykotisk, uden belæg i noget dokument eller en lægelig erklæring, som er retsstridigt.





-----------





I straffesag , fik politimesteren smuglet en personlig påstand ind i anklageskriftet, som samme navngivne kilde var citeret for i avisen. I sagen kom dette under II:

I ”Oyggjatidindi” af 15. juli 1992, en artikel med titler ”Landfogedembedet som Godfather Virksomhed”. Igen en andens persons udtalelse, som undertegnede også lovstridigt blev dømt for i den lovstridige straffesag.





-----------





Sorenskriver, Andreassens, inhabilitet, som stod i undertegnedes kritik af sagsøger i BS 3384/1991 – socialdirektør, Tommy Petersens, forvaltning, iht. direktørens passivitet ifm., at en psykisk handikappet person, med socialdirektørens godkendelse, var sendt på institution i Danmark, kaldt Egehuset. Denne institution i Ribe var beregnet hvor psykisk handikappede lovovertrædere kom til behandling.





Sorenskriveren Joen H. Andreassen, havde selv forestået nævningetinget i mod denne handikappede person, men holdt sig ikke fra at domsforhandle sagen og dømme i sagen, selv efter at han havde anmeldt undertegnede til anklagemyndigheden.





-----------





En meget principiel kendelse i kære nr. B-1046-13 i BS 638/2010 af 1. maj 2013, vedrørende særligt forberedende retsmøde af 4. marts 2013, som ophæver Færøernes rets afgørelse, at bortvise Oyggjatíðindi´s rettergangsfuldmægtig.





Efter bortvisningen af bladets rettergangsfuldmægtig, afsagde Henrik Møller, dom i BS 638/2010, som Østre Landsret derefter tog op til behandling i en appelsag .





Denne afgørelse er endnu et bevis på sorenskriver, Henrik Møllers, inhabilitet, samt Østre Landsrets inhabilitet, som derfor i modstrid med sine egne afgørelser i denne kære, pludselig vælger at ophæve Færøernes rets trufne afgørelse, om at bortvise rættergangsfuldmægtigen, uden samtidig også at ophæve en, efter omstændighederne, ulovlig dom i BS 638/2010.





----------





Østre Landsret har også undladt at handle i mod sorenskriver, Henrik Møller, da denne i Retsbog, som er mig i hende, fredag den 21.12.12, meddeler, at der er berammet et retsmøde den første arbejdsdag efter julen, og nytår, dvs. onsdag den 02.01.13, med meddelelse om, at Retten ikke vil beskikke nogen habil advokat, selv ikke imod, at der stilles bankgaranti.





-----------





Selv om landsretten flere gange har tilkendegivet, at undertegnede ikke har mulighed for at få en habil advokat på Færøerne, har ØL tilsluttet sig Færøernes rets afgørelse om at finde en advokat på en dags varsel, som ØL også ved, hverken er sandsynligt eller var muligt.





------------





Jeg har i en længere periode været i dialog med Justitsministeriet om at Danmark holder nævningeting på øerne, som jeg mener er retsstridigt. Undertegnede havde disse bemærkninger 21.05.2015:





De tilkendegiver, at Færøerne ikke er ligestillet med det øvrige rige med hensyn til at få afprøvet bevisførelsen i nævningesager ved to instanser, og derefter en prøvelse ved Højesteret:





Dette er efter min beste overbevisning endnu en krænkelse af menneskerettighederne på Færøerne, da man i Danmark og andre demokratiske lande, har mulighed for at føre nævningesager igennem to instandser med bevisførelser og vidner.





Det kann ikke være rigtigt, at man på Færøerne kun kan få afprøvet straffens længde og ikke skyldsspørgsmålet , efter kun en afgørelse ved en underret, med to underretsdommere, hvor kun den ene dommer har bemyndigelse i sagen, som derefter har mulighed for at tilskynde nævningene i en bestemt retning, som mange gange kan virke manipulerende og derfor også krænkende.





Da Danmark i flere årtier har godkendt krænkelser af menneskerettighederne på Færøerne, er dette en alvorlig sag, som også bør klages til FN, og den mulighed er også til stede.





-------------





Som journalist har jeg fulgt mange sager på Færøerne, som ikke kan betegnes som andet end grove krænkelser af menneskerettighederne. En ældre kvinde fra Tvøroyri på Suderø, blev skilt fra manden for snart flere årtier siden.





Når to mennesker går fra hinanden, er der inbygget i lovgivningen, at formue og gæld skal deles lige over, men denne kvinde blev snydt, da hun kun fik gælden, mens manden fik hele formuen, som var et anseeligt beløb på flere millioner.





Retten har ikke ville rette op på denne krænkelse, og begge advokater har været i mod kvinden, som både har brøvet at klage, men også at få højere ret at forstå krænkelsen, men intet sker. Og retten er så stålsat på, at kvinden skal ikke have sine rettigheder, at advokater tør ikki gå ind i sagen.





-------





Lad mig så afslutningsvis bemærke, at sex-krænkere på Færøerne med mange penge lever livet fuldt ud. Alle ved det, og alle væmmes, men ingen gør noget, og dem som prøver, bliver neutraliseret på mange måder.





------





For at påvise hvor manipulerende man er med fakta, skal undertegnede henvise til, at det står i dom af 31. oktober 2013, at Landsretten 1. oktober 2013, besluttede at udskille og afgøre spørgsmålet om hjemvisning skriftligt, og meddelte advokatpålæg til P/F Oyggjatíðindi, og fastholdt Dan Kleins advokatpålæg.Landsretten begrunder i dommen, at der er ikke oplyst omstædigheder, der giver grundlag for at rejse tvivl om sorenskriver Hendrik Møllers fuldstændige upartiskhed, men synes dog at overse sin egen afgørelse den 1. oktober 2013, som meddeler P/F Oyggjatíðindi, advokatpålæg. Hvordan kan det lade sig gøre, at Oyggjatidende har fået advokatpålæg inden Færøernes rets dom af 4. Mars 2013, samtidigt som landsretten føler sig nødasget til at give Oyggjatíðindi advokatpålæg 1. Oktober 2013?!





Derudover prøver Landsretten, at påvise, at det fremgår af retsbogen fra Færøernes Ret den 8. september 2011, at retten pålagde sagsøgte at lade sagen udføre af advokat. Endvidere henviser Landsretten til retsbogen af 22. marts 2012, hvor det fremgår, at Dan Klein, har søgt om fri proces, og så hænger Landsretten sig i, at det står i samme retsbog, at ”Der er meddelt de sagsøgte advokatpålæg.”





------





Retten har afvist anmodning om, at få advokat i mod kontant betaling ved retsmøde, og man har ikke respekteret retsbogen af 8. september 2011, hvori bestemmes, at efterkommes pålægget ikke, betragtes processkrifter, der indgives af parten efter pålæggets meddelelse, som ikke indgivne, hvilket vil medføre, at alle dokumenter i BS 638/2010, indgivet inden 8. september 2011 kl. 10:00, tages i betragtning i en udeblivelsesdom.Hverken Færøernes ret eller Østre Landsret har respekteret undertegnedes dokumenter, som er indgivet inden 8. september 2011, kl 10:00, så jeg mener at have dokumenteret en meget beklagelig inhabilitet i Færøernes ret, samt ved Østre Landsret, uden at dette er taget til følge.





------------------





Lad mig afslutningsvis oplyse, at jeg, som redaktør og journalist, selv blevet dømt flere ganga for andres navngivne personers udtalelser i avisen. Er også sendt i fængsel med grundlag i dom, som ikke var gyldig. Er endvidere blevet dømt av samme dommere, som har lagt sine egne domme, som dokument under afgørelsen. Det er ikke lovligt, og er også en krænkelse af menneskerettighederne. Denne sag er tilsendt domstolen i Strasbourg, men er endnu ikki behandlet.





Da indholdet af dommen af 16. marts 2010 får så stor betydning, allerede inden sagen kommer i gang, at indholdet danner fundamentet under BS 638/2010, og senere ØL dom nr. B-930-10, og nu i ØL-dom nr. B-1063-13, er det meget magtpåliggende, at vise hvilke dommere går igen, og som har sagsbehandlet disse domme:





Dommen, fra 16. marts 2010, blev afsagt af sorenskriver og dommer, Henrik Møller, som tiltrådte, at hans egen dom blev fundament under BS 638/2010, som samme dommer har afsagt dom i, selv om dette nationalt er i strid med Retsplejelovens kapitel 5:





§ 60. Ingen må handle som dommer i en sag, når han

1) selv er part i sagen eller er interesseret i dens udfald eller, hvis det er en straffesag, er forurettet ved forbrydelsen.





Men det samme gælder Østre Landsret, i selvsamme situation i ØL-dom nr. B-1063-13.

Dommere i ØL dom nr. B-930-10: Mogens Kroman, formand, Lene Jensen og Lone Kerrn-Jespersen.

Dommere i ØL-dom nr. B-1063-13: Mogens Kroman, formand, Ole Græsbøll Olesen og Ulla Langholz.

Selv om Mogens Kromand, lands- formand, er den eneste, som har været med til at dømme begge domme, falder de andre dommere for lovens tekst i Retsplejelovens kapitel 5:





§ 61. Ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.





§ 62. Dommeren skal påse, om der efter § 60 eller § 61 foreligger grunde, der kan medføre inhabilitet. Beklædes retten af flere dommere, skal hver enkelt dommer give retten meddelelse om omstændigheder, der efter § 60 eller § 61 kan medføre den pågældendes eller en af de andre dommeres inhabilitet. Endvidere kan spørgsmål om en dommers habilitet rejses af sagens parter.





Stk. 2. Afgørelse om en dommers habilitet træffes af retten ved kendelse. Beklædes retten af flere dommere, er den dommer, om hvis habilitet der er rejst spørgsmål, ikke udelukket fra at deltage i afgørelsen.





Mange færinger har oplevet at være offer for justitsmord, og det må man så herefter håbe på, at FN vil rette op må, so også Færøerne bliver en del av menneskerettighederne i alle skygninger.





Jeg kan til sidst kun beklage, at tiden at gøre dette inlægg har været meget kort.





Med venlig hilsen





Dan Klein, redaktør og journalist fra Færøerne