Nationalkonservative har ikke blik for, at de med deres konstante rakken ned på EU og internationale konventioner, i virkeligheden tager første spadestik til nedlæggelse af den nationalstat, de siger, at de skatter så højt, skriver Marlene Wind. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Bogaktuel historiker er besat af at få liberale til at opgive selvstændig tænkning. Hvorfor mon?

Historiker Michael Böss repræsenterer tidens skræmmende tilnærmelse mellem det nationalkonservative og Socialdemokraterne, som hylder den altfavnende (national)stat, sætter tryghed over frihed og har det svært med magtkritik.

Argumentet om, at kun folkevalgte institutioner er legitime, viser, at Böss er faret vild i forståelsen af magtdelingen i et moderne demokrati, skriver Marlene Wind.

Foto: Nationalkonservative har ikke blik for, at de med deres konstante rakken ned på EU og internationale konventioner, i virkeligheden tager første spadestik til nedlæggelse af den nationalstat, de siger, at de skatter så højt, skriver Marlene Wind. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Bogaktuel historiker er besat af at få liberale til at opgive selvstændig tænkning. Hvorfor mon? - Altinget - Alt om politik: altinget.dk