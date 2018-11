Hilmar Jan Hansen við bókini, “Lív og lagna á Líðini”, sum hann hevur skrivað um tey tólv systkini úr Rituvík, sum komu í Guinness-metbókina sum elsti systkinaflokkur í heiminum



Bók um metsystkini í Rituvík, løgd fram hóskvøldið

Hóskvøldið, 22.november, varð bókin “Lív og lagna á Líðini” løgd fram á røktar- og ellisheiminum í Runavík og frá fríggjadegnum var hon at fáa í bókasølunum kring landið





Tey flestu munnu hava hoyrt um tey tólv systkini av Líðini í Rituvík, børnini hjá Elspu og Magnusi Olsen, sum endaðu við at taka heimsmetið sum elsti systkinaflokkur í heiminum. Nú kemur út bók um lív og lagnu teirra, har greitt verður frá umstøðum og livikorum frá barnaárum og uppeftir.





Tað er Hilmar Jan Hansen, ið hevur skrivað bókina, ið hevur fingið heitið “Lív og lagna á Líðini”. Bókin byggir fyrst og fremst á samrøður við systkini, sum í 2012 kundu halda felags túsund ára føðingardag og tvey ár seinni vórðu viðurkend av Guinness Book of World Records.





Tá ið kendi skiparin í Rituvík, Magnus Salomon Olsen, doyði av sjúku tann 13. desember í 1940, bara 50 ára gamal, sat einkjan, Elspa, einsamøll eftir við tólv børnum, tað elsta 20 og tað yngsta tvey ára gamalt. Tað kundi ligið nær at hugsað sær, at hetta gjørdist endin á samlaða húskinum á Líðini í Rituvík, men so varð ikki, tí við góðari hjálp frá fýra teimum elstu børnunum, megnaði Elspa at halda saman upp á húsið.





Bæði børnini sjálv, eftirkomararnir og onnur hava síðan ásannað, at alt hetta bara læt seg gera við einum óvanliga sterkum samanhaldi. Nú verður søgan um tey tólv systkini á Líðini í Rituvík, teirra lív og teirra felags lagnu, fortald í bók, sum forlagið Sprotin gevur út.





“Lív og lagna á Líðini”, sum telur 232 blaðsíður og kostar 298 krónur, er nú at fáa í bókasølunum kring landið.