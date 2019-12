Børn og ung við ymiskum avbjóðingum hægstu raðfesting á komandi fíggjarlóg

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna, hevur valt at raðfesta børn og ung á komandi fíggjarlóg. Hetta verður gjørt við at styrkja fleiri av teimum tilboðum eru í gongd, samstundis sum nýggj tilboð verða skipaði.





Samanlagt hevur landsstýriskvinnan raðfest knappar 11 mió.kr. til ymiskar fyriskipanir, sum hava til endamáls at fyribyrgja, at børn og ung fáa umfatandi trupulleikar at dragast við. Samstundis verða skipaði fleiri tilboð, sum hava til endamáls at stuðla og hjálpa teimum, sum hava avbjóðingar av ymsum slag.





- Vit mugu ásannað, at tað eru ov nógv børn og ung, sum ikki fáa hjálp og vit hava sum samfelag ikki ráð at lata vera við at gera nakað við hetta. Tað er umráðandi, at vit áhaldandi arbeiða við at fyribyrgja, at børn og ung fáa umfatandi trupulleikar og tað er eisini alneyðugt, at vit hava nøktandi tilboð til teirra sum hava trupulleikar, sigur Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna.





Styrkja fyribyrgjandi arbeiðið

Landsstýriskvinnan hevur valt at raðfesta SSP-samstarvið, sum arbeiðir fyribyrgjandi í mun til børn í í aldrinum 0-18 ár.





SSP- samstarvið, sum er samstarv millum Skúla, Sosialir myndugleikar og Politiið, kemur í samband við øll børn og foreldur í Føroyum og hevur í nógv ár skipað fyri kunningarátøkum kring landsið. Higartil sær tað út til at arbeiðið er munagott og hetta verður nú styrkt fíggjarliga.





Eisini ætlar landsstýriskvinnan, at “Tú og eg ráðgevingin” hjá Barnabata fær hægri stuðul. Børn og ung kunnu dulnevnt venda sær til “Tú og eg ráðgevingina” antin við skriva til ein brævkassa ella ringja at tosa við ein vaksnan, uttan nakrar bindingar.





Landsstýriskvinnan hevur eisini valt at raðfesta tilboð til børn og ung, sum hava ADHD og líknandi avbjóðingar. Í nógv ár hava fakfólk, foreldur og ADHD felagið víst á trupulleikar við, at børn og ung, sum hava ADHD og líknandi avbjóðingar, ikki fáa nøktandi hjálp, og harvið hava børnini og tey ungu torført at fóta sær í gerandisdegnum.





Eisini verður skipað eitt stuðulstoymi við serkunnleika til ADHD og líknandi avbjóðingar, sum er ætlað ungum, sum hava lyndi til at avbyrgja seg heima, gevast í skúlanum og eru avskorin frá sosialum virksemi. Hesi tilboð eru liður í fyrireikingunum til at kunna veita familjum, sum hava børn við hesum avbjóðingum eina skipan líknandi “Góðu tilgongdini”





Landsstýriskvinnan hevur eisini valt at seta pengar av til átakið “Megna títt lív”, sum ætlað ungum, sum hava víðfevndar sálarligar, sosialar og rústrupulleikar, og sum higartil ikki hava fingið nøktandi hjálp og stuðul frá tí almenna.





Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur vísir á, at tað er umráðandi, at vit viðurkenna, at talan er um tung og torfør mál og at tað finnist ikki nøkur løtt og einføld uppskrift.





Hesi ungu hava stórar og samansettar trupulleikar og hava brúk fyri nógvari hjálp frá ymiskum stovnum. Her hugsi eg um Almannaverkið, Psykiatriska depilin, rúsviðgerðarstovnar, Kriminalforsorgin, Sernám og barnaverndartænasturnar, tá talan er um børn.





Vit - myndugleikarnir - hava hvør í sinum lagi ábyrgdina av, at tey ungu fáa hjálp. Tær almennu skipanirnar eru til fyri at hjálpa menniskjum, sum hesum ungu, sum eru komin á skeiva kós, sigur Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna.





Átakið er ein roynd at fáa samskipað verandi tilboð, og samskipandi leikluturin er lagdur til Almannaverkið. “Megna títt lív” eitt maktrikkulleyst toymi av starvsfólkum við førleikum til slíkt arbeiðið og sum kenna umhvørvið, har tey ungu ferðast. Tey skulu møta teimum ungu, har sum tey halda til og hjálpa teimum at koma í samband við avvarðandi myndugleikar, har hjálp er at fáa.





Tað eru fleiri ung, sum umframt menningartarn eisini hava atferðartrupulleikar og sálarlig órógv, sum tey sjálvi hava torført at handfara, og eins og foreldur teirra hava trupult við at hjálpa teimum.





Hesi ungu hava tørv á einum varandi búplássi, har fakfólk eru um tey og slóða fyri, at hvør einstakur fær eitt fyri hann so sjálvstøðugt, støðugt og innihaldsríkt lív sum gjørligt.





Ætlanin er, at sambýli, sum kemur at húsa fimm ungum, verður klárt í vár.













Komandi ár verða skipaði fleiri frítíðartilboð til børnini soleiðis, at tey kunnu fáa ein skipaðan og innihaldsríkan gerandisdag, samstundis sum foreldrini kunnu varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin.Tey ungu, sum hava víðfevndar sálarligar, sosialar og rústrupulleikar fáa nú hjálp til at fóta sær