Kent Harnisch tiltrådte 1. april som departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet. Foto: Pressefoto

Børne- og Undervisningsministeriets nye departementschef er et skarpt og ordentligt rodehoved

Børne- og Undervisningsministeriets nye departementschef, Kent Harnisch, får topkarakterer med på vejen fra tidligere kollegaer. Han beskrives som en usædvanlig dygtig, ordentlig og sympatisk embedsmand, der er kendt for at have et "legendarisk" rodet kontor.

Foto: Kent Harnisch tiltrådte 1. april som departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet. Foto: Pressefoto

ALTINGET: Børne- og Undervisningsministeriets nye departementschef er et skarpt og ordentligt rodehoved - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Tyson W. Lyall

Redaktør