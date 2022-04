Bróstkrabbabólkurin hjá Krabbameinsfelagnum bjóðar til hugnaløtu

Bróstkrabbabólkurin, Bót til bata, hjá Krabbameinsfelagnum bjóðar øllum kvinnum, sum hava ella hava havt bróstkrabba ella undanstig til bróstkrabba til eina hugnaløtu hóskvøldið 28. apríl kl. 18.00 í hølunum hjá Krabbameinsfelagnum, Grønlandsvegi 58 í Havn.

Petra Thomsen, ið hevði krabbamein í 2018 og Andrea Lygia Popescu, ið hevði krabbamein í 2019 , fara at tosa um hvussu tað var at fáa staðfest bróstkrabba, hvussu tær fótaðu sær og hvussu tær hava tað í dag.

Vit gleða okkum til kvøldið og vóna at undirtøkan verður góð.

Um tú ynskir at taka lut, vinarliga boða frá í seinasta lagi hósdagin 28. apríl, kl.12.00 á telefon 317959 ella umvegis teldupost á kmf@krabbamein.fo