Broyting í skipanini í fiskiskapinum hjá ídnaðarskipum eftir makreli í 2019

Fiskimálaráðið hevur gjørt av at broyta skipanina í fiskiskapinum eftir makreli í 2019, so at hámarkið hjá hvørjum ídnaðarskipi verður tikið burtur.





Í 2019 eru 5.508 tons av makreli sett av til ídnaðarskipini. Fiskiskapurin er skipaður sum felagskvota við hámarki. Hámarkið fyri hvørt skipið er 1.515 tons.





Um líkindi eru fyri, at felagskvotan ikki verður fiskað, kann landsstýrismaðurin eftir kunngerðini broyta skipanina, so at hámarkið hjá hvørjum skipi antin verður hækkað ella tikið burtur.





Veiðitølini hjá Vørn vísa, at góð 1.000 tons eru eftir av felagskvotuni hjá ídnaðarskipunum. Grundað á hetta metir Fiskimálaráðið, at líkindi ikki eru fyri, at felagskvotan fer at verða fiskað í ár.





Fiskimálaráðið hevur tí gjørt av at brúka heimildina í kunngerðini soleiðis, at hámørkini í skipanini hjá ídnaðarskipum verða tikin burtur. Eftir hesum kunnu øll ídnaðarskipini nú fiska av tí, ið er eftir av felagskvotuni, til hon er uppi.





Broytingin fær gildi frá og við 17. november 2019.