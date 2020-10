Broytt tilmæli frá farsóttarnevndini

Farsóttarnevndin hevur 22. okt. dagført tilmælini, um tíðina í avbyrging og sóttarhaldi og um fólk, sum koma til Føroya úr einum karantenulandi. Corona-síðan hjá Vinnuhúsinum er í hesum sambandi dagførd.

Farsóttarnevndin hevur t. 22. oktober dagført síni tilmæli. Broytingarnar eru í høvuðsheitum hesar:

- Øll, ið hava fingið staðfest koronasmittuna, verða avbyrgd í 10 dagar. Tað er eisini ein treyt, áðrenn persónur verður loystur úr avbyrgingini, at hann seinastu trý samdøgrini ikki hevur nøkur smittueyðkenni.

- Tíðarskeiðið í sóttarhaldi verður eisini stytt úr 14 døgum niður í 10 dagar. Hava myndugleikarnir heitt á ein persón um at fara í sóttarhald, verður mælt til, at hesin eisini letur seg kanna á 6. degi. Ein negativ kanning á 6. degi loysir tó ikki viðkomandi úr sóttarhaldinum.

- Kemur persónur til Føroya úr einum landi við høgum smittutrýsti, t.e. yvir 50 pr. 100.000 íbúgvar, eigur hann eins og øll ferðandi, sum koma til Føroya úr útlandinum, aftur at lata seg kanna á 6. degi, og vera serliga varin í 14 dagar eftir komu til Føroya. Eisini eigur viðkomandi at leggja sær í geyma at halda almennu frástøðutilmælini á 1 til 2 metrar, kravið um reinføri, spritta hendur og ikki savnast í størri fjøldum.

Gev tó gætur, at sambært almennu heimasíðuni corona.fo skulu føroyingar, sum arbeiða í einum karantenulandi og heimkomnir útisiglarar, sum mynstra við einum skipi í einum karantenulandi, framvegis vera í heimauppihaldi til tey hava fingið negativt svar uppá seinnu kanningina 6. dagin eftir heimkomu.

Í sambandi við dagførdu tilmælini, er corona-síðan hjá Vinnuhúsinum eisini dagførd, sí www.industry.fo/corona.