Foto Niclas Jessen.

Bruger du el løbehjul på det færøske færdselslovsområde

Færøernes politi får med jævne mellemrum forespørgsler om anvendelse af el løbehjul, hvor færdselsloven er gældende.



Tíðindi:

Det er politiets opfattelse, at det ulovligt at bruge el løbehjul på færdselslovens område.

Færdselslovens område er veje og parkeringspladser m.v., hvor almindelige færdsel kommer.

Efter færdselslovens § 11, stk. 1, jf. § 1, er det ulovligt at benytte et motorkøretøj på færdselslovens område, når det ikke er registreret. Et el løbehjul er et motorkøretøj.

Anvendelsen af et el løbehjul (motoriseret køretøj) uden registrering på færdselslovens område er derfor en overtrædelse som vil medføre en bøde, såfremt politiet træffer dig.

Måtte et el løbehjul benyttes, hvis det var registreret?

Det er ikke endeligt afklaret om et el løbehjul må benyttes på det færøske område. Det spørgsmål søger vi besvaret i samarbejde med relevante myndigheder.

Kør sikkert og kør trygt!

Erfaringerne fra andre lande viser, at der sker mange ulykker på el løbehjul. Det skyldes at balancen er dårlig fordi man står op.

Samtidig er hjulene meget små. Selv et lille hul i vejen kan føre til, at du styrter og slår dig alvorligt.

El løbehjul er heller ikke legetøj. Så derfor også et godt råd – børn kan heller ikke lovligt benytte et el løbehjul på færdselslovens område.

Vort generelle råd er derfor – pas på dig selv og andre trafikanter og benyt kun et køretøj på lovlig vis.

Vælger du at bruge et el løbehjul på privat område, bør du som minimum bruge cykelhjelm til beskyttelse af dig selv.