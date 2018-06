Bulgarskt kvinnukór úr Keypmannahavn vitjar í Føroyum

Dan Klein --- 21.06.2018 - 08:15

Kvinnukórið Usmifka vitjar í Føroyum hin 20.-24. juni og fer at hava tríggjar konsertir í samstarvi við millum onnur Vágakórið og KATA.





Orðið ’usmifka’ er bulgarskt og merkir ”smíl”, men er samstundis eisini heitið á einum kvinnukóri úr Keypmannahavn, ið hevur spesialiserað seg í bulgarskum kórtónleiki.





Við sær á ferðini hevur kórið bæði gamlar bulgarskar fólkasangir, modernaðar útsetingar og heilt nýggjan norðurlendskan kompositiónstónleik, ið ongantíð áður hevur verið framførdur í Føroyum.





Fyrst og fremst verkið ”Isgrejalo Slunze”, ið er skapað við útgangsstøði í einum bulgarskum fólkasangi. Skrivað verkið hevur unga tónaskaldið, Mette Nielsen (1985), sum eisini sjálv syngur sopran í Usmifka.





Øðrvísi taktsløg og arabiskir tónastigar

Ljóðið av bulgarskum kórtónleiki er heilt sermerkt. Klangurin er metaliskur, og har verður fyrst og fremst sungið í fullregistari, og oftani í arabisktljóðandi tónastigum, og í dissonerandi tónabilum (intervall). Samanumtikið kann úttrykkið sigast at vera ekspressivt og tónleikaliga fjølbroytt.





Sangirnir eru um kríggj og kærleika, um dreymir og vónir menniskjans, og um lívsins bæði tragisku og komisku kor. Kórsatsirnir eru bæði vakrir, temperamentsfullir, og ævintýrligani litfagrir, og bjóða inn til alt frá tárum til látri.





Bindiliðið er føroyska Katrina Petersen

Kórleiðari hjá Usmifka, føroyska Katrina Petersen, er ítøkiliga bindiliðið millum bulgarsku, donsku og føroysku mentaninar, ið verða umboðaðar á konsertunum. Eisini er hon bindiliðið millum kvinnukórið Usmifka, Vágakórið og KATA.





Katrina byrjaði nevnliga í sínari tíð upprunaliga sum sangari í Usmifka í Keypmannahavn, áðrenn hon seinni gjørdist kórleiðari hjá kórinum. Eisini var Katrina við til at byrja vokalbólkin KATA, tá hon búði í Føroyum í 2007, líkasum hon eisini í einum longri tíðarskeiði hevur virkað sum undirvísari og kórleiðari hjá Vágakórinum.





KATA byrjaði í høvuðsheitum við at syngja bulgarskan kórtónleik, men hevur síðan ment sína sangskrá til eisini at innihalda eina rúgvu av aldargomlum skjaldrum, vísum og kvæðum, sum eru útsett fyri kvinnurøddir. Í 2016 gav KATA út fløguna Tívils døtur.

Tríggjar konsertir í viku 25





Kvinnukórið Usmifka hevur tríggjar konsertir á síni Føroyaferð:





• Hósdagin 21. juni kl. 19.30 í Mi∂vágs kirkju saman við Vágakórinum (ókeypis)

• Fríggjadagin 22. juni kl. 22.00 í Blábar i Tórshavn (ókeypis)

• Sunnudagin 24. juni kl. 14.00 í Norðurlandahúsinum í Tórshavn saman við vokalbólkinum

KATA (atgongumerki 120,-).





Bulgarsk kvindekor fra København besøger Færøerne

Kvindekoret Usmifka besøger Færøerne den 20.-24. juni og holder i den forbindelse tre koncerter i samarbejde med blandt andet Vágakóri∂ og det færøske vokalensemble KATA.





Usmifka er bulgarsk og betyder ”smil”, men er samtidig også navnet på et københavnsk kvindekor, der har specialiseret sig i bulgarsk kormusik.





Med sig på rejsen til Færøerne bringer koret både gamle bulgarske folkesange, moderne arrangementer og helt ny kompositionsmusik, der aldrig tidligere har været opført på Færøerne.





Først og fremmest værket ”Isgrejalo Slunze”, der er skabt med udgangspunkt i en bulgarsk folkesang og skrevet af den unge komponist Mette Nielsen, der også selv synger med i Usmifka som sopran.





Skæve taktarter og arabiske skalaer

Lyden af bulgarsk kormusik er helt sin egen. Klangen er metallisk, og der synges primært i fuldregister og ofte i skæve taktarter over arabisklydende skalaer samt i dissonerende intervaller. Det samlede udtryk er ekspressivt og musikalsk varieret.





Sangene handler om krig og kærlighed, om menneskets drømme og håb og om livets på én gang tragiske og komiske vilkår. Korsatserne er både smukke, temperamentsfulde og eventyrligt farvemættede og indbyder til alt fra tårer til latter.





Bindeleddet er færøske Katrina Petersen

Den ene af Usmifkas to dirigenter, færøske Katrina Petersen, er det konkrete bindeled mellem den bulgarske, danske og færøske kultur og også mellem de konkrete musikalske møder mellem kvindekoret Usmifka, Vágakóri∂ og vokalensemblet KATA.





Katrina startede nemlig i sin tid oprindeligt som sanger i Usmifka i København, før hun senere blev korets dirigrent. Men Katrina Petersen var også med til at starte vokalensemblet KATA under et længere ophold på Færøerne tilbage i 2007. Ligesom hun også igennem en længere periode har fungeret som underviser og dirigent for Vágakóri∂.

Tre koncerter i uge 25





Kvindekoret Usmifka giver i alt tre koncerter under sit ophold Færøerne:





• Torsdag den 21. juni kl. 19.30 på Vågø i Mi∂vågskirken sammen med Vágakóri∂ (gratis adgang).

• Fredag den 22. juni kl. 22.00 på Café Blábar i Torshavn (gratis adgang).

• Søndag den 24. juni kl. 14.00 i Nordens Hus i Thorshavn sammen med vokalensemblet KATA

(entre 120,-).