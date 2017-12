Bústaðir til fólk við serligum avbjóðingum

Dan Klein --- 20.12.2017 - 07:18

Landsstýriskvinnan hevur í vikuni lagt trý lógaruppskot fyri løgtingið, sum fara at bøta munandi um bústaðarviðurskiftini hjá fólki við serligum avbjóðingum.

Lógaruppskotini fevna um

· eitt búheim og umlættingarheim í Tórshavn til børn og ung við autismu við 6 búplássum og 6 umlættingarplássum umframt eitt dagtilboð til áleið 15 børn og ung

· eitt nýtt barnaheim, sum verður skipað í fýra eindum, eini móttøkudeild, bú- og viðgerðareind, eftirverndareind og eini familjueind.

· tveir vardar bústaðir í Tórshavn til fólk við menningartarni, sum fara at útvega áleið 36 búpláss.

Lógaruppskotini er ein liður í samlaðu løguætlanini hjá landsstýriskvinnuni í almannamálum í tíðarskeiðinum 2017 til 2022, sum skal fáa til vega betri og tíðarhóskandi bústaðarkarmar í Suðurstreymi. Landsstýrið hevur í tíðarskeiðinum sett 200 mió. kr. av í løguætlanini til endamálið.

Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna, fegnast um, at gongd er sett á arbeiðið og takkar samstundis politisku skipanini fyri at hava tikið hetta mál í størsta álvara við at seta neyðugan pening av til endamálið.

Í síðstu viku vórðu bygginevndir settar og eru tær farnar til verka. Fyrsta stig á leiðini er at lata landsstýriskvinnuni byggiskrá til byggiætlanirnar.

Gongst sum ætlað, eru hesar tríggjar verkætlanirnar lidnar í 2023. Tann fyrsta, búheim og umlættingarheim í Tórshavn til børn og ung við autismu, verður væntandi klár í 2021.

Tíðindabræv

Almannamálaráðið

Ministry of Social Affairs

Eirargarður 2, FO-100 Tórshavn