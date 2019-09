Arkiv mynd frá handilsvinnuráðstevnu.

Byrja starvsleiðina sum handilslærlingur

Vinnuhúsið:





Handilsvinnan hevur brúk fyri tær, skunda tær tí at søkja.









Handilslæran er spennandi og mennandi, bæði persónliga og fakliga.Í handilslæruni kemur tú í samband við nógv ymisk fólk í einum spennandi og fjølbroyttum gerandisdegi við nógvum og ymiskum uppgávum og avbjóðingum.Handilsútbúgvingin er góð at hava í skjáttuni, tí hon letur upp fyri nógvum møguleikum.Tú hevur møguleikan at halda fram, har tú hevur staðið í læru og koma longur upp eftir stiganum. Tú hevur eisini møguleikan at søkja starv í onkrari aðrari fyritøku í handilsvinnuni, har tað er eitt breitt úrval av fyritøkum av ymsum slag.Handilsútbúgvingin gevur gott innlit í sølu, marknaðarføring og tænastu, umframt roknskapar- og mvg-viðurskifti.Sostatt er handilsútbúgvingin eisini eitt gott prógv at hava í viðførinum, um tú seinni í lívinum broytir hugsan og velur at fara aðrar vegir.Handilsvinnufelagið fer komandi tíðina at leggja nakrar brellbitar á Facebook síðuna “Vit sum handla”, har handilslærlingar í ymsum fyritøkum greiða frá gerandisdegi sínum sum handilslærlingar.Far inn á Facebook síðuna “Vit sum handla”, og hoyr handilslærlingarnar greiða nærri frá spennandi og fjølbroytta gerandisdegi sínum.