Chef til økonomiafsnittet, logistikafsnittet samt ledelsessekretariatet ved Færøernes Politi

Færøernes Politi står foran nogen omstruktureringer. I den forbindelse søger vi en chef til at lede vores velfungerende økonomiafsnit, logistikafsnit og til at etablere et ledelsessekretariat - som for embedet er nyt - og som du vil blive ansvarlig for. Som chef har du direkte reference til stabschefen for Færøernes Politi, og som chef for økonomiafsnittet, logistikafsnittet samt ledelsessekretariatet kommer du til at være en del af det næst øverste ledelseslag hos politiet og en del af ledelsen.



Dit ansvarsområde er bredt og omhandler blandt andet at være strategisk sparringspartner for ledelsen. Du skal blandt andet rådgive og vejlede stabschefen og øverste ledelse i beslutninger vedr. den økonomiske styring og prioritering af politiets midler m.v.

Vi vægter højt, at du både er en god kollega og leder. Du skal have lyst til at indgå i et team, som udover et højt fagligt niveau også prioriterer et godt samarbejde på tværs i organisationen. Du skal med andre ord være god til at skabe relationer på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

Som chef for økonomien bliver du en del af det nationale netværk sammen med de øvrige økonomichefer i riget, og du skal derfor være indstillet på at rejse til Danmark til arbejdsrelaterede opgaver efter behov.

Som økonomichef får du ansvaret for Færøernes Politis økonomi med et årsbudget

på ca. 100 mio. Du får til opgave at iværksætte/vedligeholde økonomiske tiltag og udarbejde budgetter, budgetopfølgninger og prognoser. Du bliver også ansvarlig for politikredsens indfordring (bøder, sagsomkostninger m.v.). Hertil kommer ansvaret for en række opgaver vedrørende eksempelvis politiets bilpark, flådestyring og langsigtet planlægning af indkøb af politimateriel. Du bliver dermed også ansvarlig for indkøbsfunktionen, ligesom du bliver ansvarlig for renovering og vedligehold af alle Færøernes Politis bygninger m.m.

Herudover bliver du ansvarlige for det nye ledelsessekretariat, hvor blandt andet følgende opgaver bliver placeret: Høringssager, ledelsesinformation og kommunikation, internt og eksternt, inkl. Facebook m.m., aktindsigtssager og klagesager, ledelsesunderstøttelse, inkl. f. eks. forberedelser af materiale til møder samt opfølgning m.m.

Du bliver chef for en velfungerende medarbejderteam på ca. 8 medarbejdere, som arbejder målrettet, professionelt og serviceminded med pålagte opgaver. Det vægtes højt, at du som vores nye chef har erfaring med personaleledelse og forstår at skabe gode arbejdsvilkår for dine medarbejdere. Du skal være nærværende og forstå at skabe gode og udviklende rammer for medarbejderne.

Arbejdsopgaverne omfatter endvidere bl.a. følgende:

Understøtte og opfølgning af strategiske mål og aktiviteter

Strategisk budgetlægning for politiets løn- og driftsudgifter, herunder controlling

At udarbejde oplysnings- og vejledningsmateriale, som ledelsen kan anvende som strategiske styringsredskaber m.m.



Vi forventer, at:

• Du har en vedkommende uddannelse, er serviceminded, har ledelseserfaring, er strategisk og har analytiske evner.

• Du kan føre virksomhedsplaner ud i livet.

• Du har flair for strategisk økonomistyring, udvikling og implementering af større og mindre projekter/opgaver med et strategisk fokus.

• Du er en empatisk og udviklende og støttende personaleleder.

• Du er detaljeorienteret men også har helhedssyn og forståelse for resten af organisationen.

• Du er forretningsorienteret med fokus på optimeringsmuligheder.

• Du trives i et arbejdsmiljø, der til tider kan være præget af spidsbelastninger.

• Du skal kunne tåle omlægninger i arbejdsopgaverne.

Aflønning vil ske efter kvalifikationer og i henhold til forhandlingsberettiget organisation.

Kontakt og ansøgning

Skriftlig ansøgning indgives til politiet med CV og evt. dokumenter til Politiet på adr.:

fo-personalekontor@politi.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Halldis Poulsen, tlf. +298351448.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgningsfrist: 15. april 2021 kl. 12.00.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk

baggrund.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes af PET, og stillingen bliver besat efter, at sikkerhedsgodkendelsen foreligger.

Michael Boolsen, politidirektør



