”Når man kan sige, at ældre rammes hårdt, så er det blandt andet, fordi mange lønmodtagere får gavn af, at lønningerne stiger forholdsvist hurtigt for tiden,” siger chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Chefanalytiker: Eksplosive energipriser udhuler ældres pengepung

Pensionister og andre på overførselsindkomst bliver ramt hårdt af stigende energipriser, vurderer chefanalytiker i Danske Bank. Tirsdag skal klimaministeren drøfte energipriserne med Folketingets partier.

Caroline Tranberg

Journalist