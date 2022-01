Claus Hjort Frederiksen, der her står foran sit barndomshjem i Humlebæk, er sigtet for paragraf 109 om videreformidling af statshemmeligheder til fare for rigets sikkerhed. Vi ved ikke, hvilke udsagn der præcis er lagt til grund for sigtelsen. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Claus Hjort var parat til fængselsstraf for at sige sin mening

Jyllands-Posten interviewede i 2020 Claus Hjort Frederiksen om det politiske drama, der udspillede sig om efterretningstjenesters arbejde. Forinden havde regeringen hjemsendt ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet.

Hjemsendelserne skete efter kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Kritikken blev siden afvist i en dommerundersøgelse i 2021. Hjort er nu sigtet for at have overtrådt straffelovens § 109 om viderebringelse af statshemmeligheder til fare for rigets sikkerhed.

Vi bragte dengang ikke hele interviewet. Det gør vi nu under indtryk af den seneste udvikling, hvor Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at have overtrådt sin tavshedspligt...

MORTEN PIHL

Marchen Neel Gjertsen