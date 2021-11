COP26: Løgmaður á veðurlagsráðstevnu

Løgmaður hevði eina hendingaríka ferð í Glasgow fyrr í vikuni. Fyrstu dagarnar settu heimsins leiðarar mál á veðurlagsøkinum. Tað ger landsstýrið eisini.

”Okkara mál er at minka um útlátið av vakstrarhúsgassi í minsta lagi 30 prosent í 2030 í mun til 2010. Skulu vit røkka hesum máli, krevur tað umleið eina helvtarminking í mun til útlátið, sum tað var í 2020,” sigur Bárður á Steig Nielsen, løgmaður.

Fyrrapartin mánadagin var tíðindafundur á COP26, har løgmaður, danski forsætisráðharrin og grønlendski landsstýrisformaðurin tóku lut. Á tíðindafundinum gjørdi løgmaður greitt, at Føroyar taka veðurlagsbroytingarnar í størsta álvara, og at landsstýrið í næstum fer at leggja sín orku- og veðurlagspolitikk fram.

Eftir eitt tiltak um eina veðurlagsneutrala skipaferðslu í 2050, skifti løgmaður orð við fyrrverandi amerikanska uttanríkisráðharran John Kerry, ið nú er serligur sendiharri í veðurlagsmálum hjá amerikonsku stjórnini.

Eisini Ursula von der Leyen, ES-nevndarforkvinna, var á COP 26. Hetta var fyrstu ferð løgmaður hitti ES-nevndarforkvinnuna. Løgmaður vísti henni millum annað á, at landsstýrið hevur sett sær sum mál, at fáa í lag betri og tættari samband millum Føroyar og ES.

Eftir COP 26 fór løgmaður til Keypmannahavnar, har árligi fundurin í Norðurlandaráðnum var á skrá.