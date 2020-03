Nú er staðfest, at sjey aftrat eru smittaði við Corona

Seint í fríggjakvøldið bar til at staðfesta, at enn ein føroyingur hevði fingið covid-19 smittuna. Hesar kanningar vóru gjørdar hósdagin, men dagin eftir, fríggjadagin, vóru so fleiri kanningar gjørdar, og talið kom uppá seks smittaði aftrat. Talið kom sostatt upp á níggju tilburðir. Men ikki leingi. Í gjár komu boðini um tann tíggjunda tilburðin av Corona-smittu í Føroyum.







Kanningarnar hósdagin vístu, at talan var um ein persón, sum hevði verið í Danmark. Viðkomandi fleyg til Føroya mánadagin. Smittaði persónurin hevur tað gott og er í løtuni avbyrgdur heima við hús.





Landslæknin er farin í gongd við at kanna nærri, hvørjir persónar smittaði føroyingurin hevur verið í samband við. Kanningin fer at avgera, hvørjir aðrir persónar skulu avbyrgjast. Tað vórðu gjørdar 24 kanningar hósdagin, og tann eina var positiv.





Í løtuni eru í alt tríggir føroyingar smittaðir, skrivaði Heilsumálaráðið tann 13.mars 2020 klokkan 07.30. Hetta var tó frá kanning, gjørd hósdagin.





Men so komu nýggj boð í gjár frá kanning, gjørd varð fríggjadagin:





Corona: Seks føroyingar aftrat fingu staðfest smittuna í gjár



Úrslitið av teimum í alt 100 kanningunum, sum vórðu gjørdar í gjár, vísir, at seks føroyingar afturat hava fingið staðfest corona-virusið. Tað upplýsir Lars Fodgaard, landslækni, leygarmorgunin.

Tað merkir, at 9 føroyingar vóru smittaðir leygardagin, men sama dag kom so nummar tíggju í røðini av smittaðum í Føroyum.