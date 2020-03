Corona: Hotel Vágar skal hýsa teimum avbyrgdu

Heilsumyndugleikarnir og Hotel Vágar hava gjørt avtalu um, at Hotel Vágar skal hýsa teimum borgararum, sum landslæknin velir at avbyrgja í sambandi við, at Corona virus er staðfest í Føroyum. Endamálið við at avbyrgja borgarar er at byrgja fyri, at fleiri borgarar verða smittaðir.





Á Hotel Vágum fáa tey avbyrgdu hvør sítt kamar, ið hevur teir hentleikar, sum heilsumyndugleikarnir halda eru neyðturviligir.





Á Hotel Vágum eru 25 kømur.





Heilsumálaráðið