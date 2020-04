Coronaráðgeving til arbeiðspláss

Nú er almenna Coronaráðgevingin opin og til ber hjá fyritøkum og stovnum at søkja sær ítøkiliga ráðgeving í mun til, hvussu til ber at skipa arbeiðspláss við einum smittuavmarkandi atburði.

Hóast eingin nýggjur tilburður við Covid-19 smittu hevur verið í meira enn eina viku, er framvegis neyðugt at vísa varsemi og fylgja tilráðingunum frá almennu heilsumyndugleikunum. Sostatt verður framvegis tilrátt at skipa arbeiðspláss soleiðis, at tað í best møguligan mun verður vart ímóti smittuspjaðing. Corona.fo Føroya Landsstýri hevur sett á stovn Coronaráðgeving, sum er tøk at svara spurningum um, hvussu arbeiðspláss kunnu leggja til rættis arbeiðsviðurskiftini soleiðis at smitta verður avmarkað. Til ber at seta spurningar við at senda teldupost til corona@arb.fo ella ringja til Coronalinjuna, sum síðani ber spurningin víðari. Corolinjan hevur telefonnummar 30 40 40.Arbeiðs- og Brunaeftirlitið hevur eisini framleitt nakrar vegleiðingar, sum arbeiðspláss kunnu nýta til at skipa arbeiðið á besta hátt. Vegleiðingarnar eru hesar:- Innanhýsis kunning til starvsfólk – tilmæli um hvussu arbeiðspláss eiga at skipa fyri kunning.- Skipan av arbeiðinum – tilmæli um hvussu arbeiðspláss eiga at skipa seg.- Kaffisteðgir, kantinur og annað – tilmæli um hvussu arbeiðspláss eiga at skipa kaffisteðgir,