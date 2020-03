Corona-tiltøkini verða nú broytt og herd

Tað er neyðugt bæði at broyta og herða nøkur tiltøk í mun til avbyrgja corona-smittuna í Føroyum.



Tað mælir Epidemikommisjónin til, sum hevði fund seinnapartin, mánadagin.



Í høvuðsheitum var niðurstøðan:

At halda fast í verandi avbyrgingarætlan, sum hevur verið brúkt seinastu vikurnar.



At mæla til, at fólk í minst møguligan mun savnast í bólkum. Jú færri tess betri – tó í mesta lagi 10 fólk.



At gera tað møguligt at broyta treytirnar fyri karantenu hjá ávísum starvsbólkum, sum hava avgerandi týdning fyri, at samfelagið ikki steðgar upp.



At allir borgarar í enn størri mun fylgja teimum fakligu tilráðingunum, soleiðis at vit byrgja fyri smittuni.



Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í heilsumálum, ger í kvøld greitt, at hann tekur undir við tilmælunum hjá Epidemikommisjónini.



“Støðan við corona-smittuni í Føroyum broytist støðugt. Tí er neyðugt, at vit støðugt tillaga okkara tilmæli. Eg vil enn einaferð staðiliga heita á allar borgarar í landinum um at fylgja teimum tilráðingum, sum heilsumyndugleikarnir mæl til, sigur Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í heilsumálum