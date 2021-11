Det bryske og magtfulde tilstedevær, der for ti år siden fik folk til at give ham det mafiøse tilnavn Don Corydon, er intakt. Nu kommer han med en skarp kritik af Mette Frederiksen for at have undermineret blandt andet Helle Thorning-Schmidts forsøg på at stramme Socialdemokratiets udlændingepolitik. Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix

Corydon: Vi havde ikke behøvet at tabe på udlændingepolitikken i 15 år – og Mette Frederiksen har ikke rene hænder

Da Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, blev Bjarne Corydon skrevet ud af partiets historie. Nu vil statsministeren lave arbejdsudbudsreformer i stil med dem, der har gjort Corydon til hadeobjekt i hans gamle parti. Så er forskellen mellem dem egentlig så stor? Sammen med Altinget krydser chefredaktør Bjarne Corydon sine socialdemokratiske spor.

Esben Schjørring

Politisk redaktør