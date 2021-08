Da S-formand Mette Frederiksen i 2018 præsenterede partiets udlændingeudspil, lød et centralt forslag, at skolers andel af ikke-vestlige elever ikke måtte overstige 30 procent. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Andel af etnisk opdelte skoler står uændret tre år efter centralt S-løfte

En fyret kommunaldirektør er blevet politianmeldt, det halter med at levere på centralt S-løfte efter tre år i regeringskontorene, og Enhedslisten tager udskældt minister i forsvar. Altinget giver dig et overblik over dagens politiske nyheder.

Foto: Da S-formand Mette Frederiksen i 2018 præsenterede partiets udlændingeudspil, lød et centralt forslag, at skolers andel af ikke-vestlige elever ikke måtte overstige 30 procent. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Dagens overblik: Andel af etnisk opdelte skoler står uændret tre år efter centralt S-løfte - Altinget - Alt om politik: altinget.dk