Tirsdag får Danmark besøg af den indiske premierminister for første gang i 20 år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Danmark får besøg af Indiens premierminister, mens støvet er ved at lægge sig efter ministerrokade

Mette Frederiksen tager i dag imod Indiens premierminister, der kommer på officielt besøg i Danmark. Interne mails afslører, at Sundhedsstyrelsens indkøb af to millioner jodtabletter havde forbindelse til Ukraine-krigen. Og så skal folkekirken have lavet en landsdækkende trivselsundersøgelse. Få overblikket her fra 3. maj 2022 kl 08:00.

Foto: Tirsdag får Danmark besøg af den indiske premierminister for første gang i 20 år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Dagens overblik: Danmark får besøg af Indiens premierminister, mens støvet er ved at lægge sig efter ministerrokade - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Marie Møller Munksgaard

Journalist

Maja Hagedorn

Redaktør