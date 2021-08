Alle partier på nær regeringen melder sig klar til at revidere tolkeaftalen for at kunne bringe de lokalt ansatte i Afghanistan i sikkerhed for Taliban. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Danmark tilbyder afghanske ansatte gyldent håndtryk

USA's investeringer i Grønland risikerer at splitte rigsfællesskabet, regler forhaler indsatsen imod oversvømmelser, og ny forsvarsstrategi skal sikre dansk plads i nyt våbenkapløb. Få fredagens nyhedsoverbli´k frá 30. juli 2021 kl 09:45.

