Dagens overblik: Enhedslisten truer med valg, hvis regeringen ikke leverer løsning for fattige familier

Regeringen risikerer et mistillidsvotum fra Enhedslisten, hvis den ikke lever op til sit løfte fra forståelsespapiret angående ydelser til børnefamilier. Mødet om afghanske tolke endte uden afklaring, og Naser Khader er ved at samle ind til en retssag. Få overblik over tirsdagens politiske nyhederfra 10. august 2021 kl 08:10.

