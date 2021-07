Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Fem kvinder beskylder Naser Khader for seksuelle krænkelser

Naser Khader anklages for krænkelser, men afviser alle anklager. Slovenien og "Europas Trump" har overtaget formandskabet i EU. Og det kan blive et puslespil at bevise sin ret til Arne-pension. Få det politiske nyhedsoverblik fredag, 2. juli 2021 kl 08:39.

