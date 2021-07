Regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på Langeland mødte protester. Nu viser det sig, at regeringen kunne have fået ejendommen for fem millioner kroner billigere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Konservative kritiserer regeringen for enormt spild af skattekroner

Venstre og Greenpeace frygter, at EU's klimapakke ikke er ambitiøs nok, regeringen får kritik for at købe udrejsecenter for dyrt, og borgerlige partier presser på for at droppe coronarestriktioner. Få onsdagens nyhedsoverblik.

Foto: Regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på Langeland mødte protester. Nu viser det sig, at regeringen kunne have fået ejendommen for fem millioner kroner billigere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

