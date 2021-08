Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Mette Frederiksen vil gøre op med usund kultur på Christiansborg

Fagbevægelsen støtter nyt DI-forslag om arbejdsudbud. Mette Frederiksen går ind i debat om usund arbejdskultur på Christiansborg, og organisationer lægger pres på regeringen for at nedbringe mængden af affald. Få et overblik over dagens politiske nyheder.

ALTINGET: Dagens overblik: Mette Frederiksen vil gøre op med usund kultur på Christiansborg - Altinget - Alt om politik: altinget.dk