Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Minister sendte brandmænd til lægen, men de blev afvist

Organisationer kritiserer DBU for ikke at ville dele oplysninger med offentligheden om deres værdirpapirer for 200 millioner kroner, og sundhedsministeren sendte bekymrede brandmænd til egen læge, hvor de blev afvist. Få dagens nyhedsoverblik fra 30. september 2021 kl 07:35.

Andreas Wind

Journalist