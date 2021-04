Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Nu er det embedsmændenes tur i sagen om den ulovlige instruks

Instrukskommissionen kommer med sin vurdering af embedsmændenes ansvar i sagen om den ulovlige instruks.

Boligministeren er utilfreds med, at man kan tjene flere penge på at eje sin bolig end at arbejde.

Og der er officiel status på, hvordan det går med at nå klimamålet. Få det politiske morgenoverblik.

26. spril 2021

Dagens overblik...: