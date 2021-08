Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, afviser enhver spekulation om at give grønt lys til en smal V-regering. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Pape punkterer spekulationer om at støtte ren V-regering

S svarer igen på hård kritik fra Den Afrikanske Union, Konservative slår fast, at de ikke kommer til at agere støtteparti for en V-regering, og kulturminister Joy Mogensen (S) modtager kritik fra egne rækker. Altinget giver dig et overblik over dagens politiske nyheder.

