Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Regeringen vil leje fængselspladser i udlandet

Radikale Venstre vil redde lukningsramte ambassader. Praktiserende læger undrer sig over at stå uden for vaccineudrulningen. Og regeringen foreslår at leje 300 fængselspladser i udlandet. Få overblikket over dagens politiske nyheder fra 24. november 2021 kl 07:05.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Karl Emil Frost

Journalist