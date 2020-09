Danmark og Indien indgår grønt strategisk partnerskab

Statsminister Mette Frederiksen mødtes mandag med Indiens premierminister Narendra Modi til et virtuelt topmøde.

På mødet indgik Danmark og Indien et vidtrækkende grønt strategisk partnerskab, der vil placere Danmark i en særposition i forhold til at levere de grønne løsninger, som Indien efterspørger.

Det er en afgørende markering af det stadigt tættere samarbejde mellem de to lande, særligt på det grønne område. Danske løsninger inden for blandt andet vindkraft, vandteknologi og energieffektivitet bliver i høj grad efterspurgt i Indien, og dagens aftale kan derfor bane vejen for øget dansk eksport og investeringer.

Dansk økonomi er hårdt mærket af coronakrisen. I første halvår faldt BNP med 8,8 procent, selvom Danmark er blandt de lande, der ser ud til at klare sig bedst igennem krisens første fase. Verdensøkonomien er sat markant tilbage og fremtidsudsigterne er usikre. Det smitter af på de danske eksportudsigter og eksportvirksomhederne. Det er en af regeringens vigtigste prioriteter at genstarte og genopbygge dansk eksport.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg ser aftalen i dag som en helt unik vej til at give danske eksportvirksomheder nye muligheder på et marked, hvor der er et stort uudnyttet potentiale. Det er særligt vigtigt, at det netop er inden for områder, hvor Danmark har en førerposition, at vi nu får bedre muligheder for at udvikle og udvide vores eksport.”

Indien bliver snart verdens mest folkerige land. Det er verdens største demokrati. Den indiske regering har meldt ud, at man vil forøge sin vedvarende energikapacitet med mere end 300 gigawatt frem mod 2030 – det svarer til mere end 40 gange den nuværende danske kapacitet på vedvarende energi. Samtidig står Indien over for store udfordringer inden for blandt andet drikkevand og byplanlægning. Det giver store muligheder for at bringe dansk erhvervslivs kompetencer i spil til gavn for eksporten.

Aftalen er også et stort skridt i den rigtige retning for at opfylde regeringens grønne ambitioner og ønsket om at nedbringe den globale CO2-udledning samt at understøtte arbejdet med FN’s verdensmål.

Med aftalen sikrer de to lande et tættere multilateralt samarbejde inden for prioriterede områder som klima og grøn omstilling, handel og menneskerettigheder.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Det grønne strategiske partnerskab med Indien er et vigtigt skridt i forhold til Danmarks ønske om at skabe bæredygtig, grøn vækst – både herhjemme og i udlandet. Det er helt afgørende for kampen mod klimaforandringerne, at et så stort land som Indien vælger at gå med i arbejdet for den grønne omstilling. Her kan Danmark bidrage med teknologi og grønne løsninger. Det strategiske partnerskab vil skabe mere eksport og arbejdspladser i Danmark og hos danske virksomheder i Indien.”

***