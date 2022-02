Statsminister Mette Frederiksen fandt fredag under EU-AU-topmødet tid til at indgå et grønt strategisk partnerskab med Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa. Foto: Stephanie Lecocq/AFP/Ritzau Scanpix

Danmark og Sydafrika skal være partnere i den grønne omstilling

På topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union har Danmark indgået et grønt strategisk partnerskab med Sydafrika. Statsminister Mette Frederiksen fortæller, at det er en vigtig brik i at bekæmpe klimaforandringerne i Afrika - og at det er godt for danske arbejdspladser.

Peter Ingemann Nielsen

Journalist

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker