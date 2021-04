Containerskibet Mærsk Mckinney-Møller og støtteskibet Esbern Snare i Adenbugten i 2014. Foto: Forsvarsgalleriet

Danmark på upopulær piratjagt

Når en dansk fregat til efteråret drager på piratjagt i Guineabugten ud for Vestafrika, bliver det i et område, hvor kyststaterne ikke er videre begejstrede for udenlandske krigsskibe.

