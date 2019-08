Danmarks officielle undskyldning kommer i dag

Muligheder for pressen i forbindelse med officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbør i dag, den 13. august 2019





Tirsdag den 13. august fra kl. 13.00-15.30 inviterer statsminister Mette Frederiksen Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børnehjemsbørn m.fl. til et arrangement på Marienborg.





Under arrangementet vil statsministeren give en officiel undskyldning for statens manglende tilsyn, da en række anbragte børn blev udsat for overgreb og svigt fra 1946 til 1976.





Pressen er velkommen fra kl. 12.00 og har mulighed for at deltage under hele den officielle del af arrangementet.





Kl. 13.15 byder statsministeren velkommen, hvorefter der vil være taler, musikalske indslag, og statsministeren vil give undskyldningen.





Det er ikke muligt for medier at parkere på Marienborg.