Et voksende hensyn til turismeerhvervet kommer til at betyde, at der bliver anlagt landets største Lalandia 500 meter fra Søndervig strand ved Vesterhavet. Det er for galt, skriver Johanne Dalgaard. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Danmarks smukke naturskat er ved at blive tilintetgjort

Politikernes hensyn til turismeerhvervet vinder frem som kræmmerlogik, der underminerer naturbeskyttelseslogikken og dermed æder den danske naturskat og unikke tiltrækningskraft. Den politik bør genovervejes ved efterårets revision af planloven, skriver Johanne Dalgaard i kommentar.

Foto: Et voksende hensyn til turismeerhvervet kommer til at betyde, at der bliver anlagt landets største Lalandia 500 meter fra Søndervig strand ved Vesterhavet. Det er for galt, skriver Johanne Dalgaard. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Danmarks smukke naturskat er ved at blive tilintetgjort - Altinget - Alt om politik: altinget.dk