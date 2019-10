Danska stjórnin strikar MVG-frítøkuna av smápakkum

Danska stjórnin fer nú at leggja fram lógaruppskot, sum strikar minstamarkið fyri MVG-frítøku av smápakkum frá londum uttanfyri ES.





Vinnuhúsið:





Tað stendur at lesa í lógarkataloginum hjá donsku stjórnini, sum varð almannakunngjørt fyrr í hesum mánaðinum[1].



Í Danmark er minstamarkið fyri MVG-frítøku 80 kr.



Vørur upp til 80 kr., keyptar á netinum frá londum uttanfyri ES, eru sostatt frítiknar fyri at rinda MVG í Danmark.



Í Føroyum er minstamarkið 300 kr.



Uppskotið frá danska skattamálaráðharranum merkir, at vørur keyptar á netinum og vørur keyptar úr donskum handlum frameftir verða javnsettar í MVG-lógini.



MVG skal nú rindast av øllum virðinum, líka mikið um vøran er keypt á netinum, ella um vøran er keypt umvegis ein danskan handilsdisk.



Við hesum uppskotinum setir Danmark ES-samtyktina í gildi, sum ásetir, at í seinasta lagi 1. januar 2021 skulu øll minstamørk fyri MVG-frítøku vera burtur í øllum ES-londunum.





[1] sí “Lovgivning, Folketingsområdet 2019/2020, oktober 2019”, síða 37