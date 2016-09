Danska uttanríkismálaráðið tigur um gøluna

Dan Klein --- 25.09.2016 - 09:15

Tá ið Spanskir myndugleikar nú arbeiða við einari sak í móti donsku sendistovuni í Spania og danska uttanríkisráðnum, í samband við, at hesir almennu danskir stovnar í 2010, vóru við til at burturflyta tvey børn úr Spania til Føroyar uppá falskar upplýsingar, sum tó ikki hevur relevans fyri sjálva uttanpolitisku gøluna.

Grein í Oyggjatíðindum, 30 mars 2012:

Vit skulu eisini siga, at tað var Lene Espersen, sum var uttanríkisráðharri, tá okkara upplýsingar vísa, at Per Stig Møller, tá var farin frá sum uttanríkismálaráðharri.

Tað er eitt sindur av einum paradoksi, at forsætismálaráðharrin í dag, Helle Thorning, heldur hondina yvir gøluni hjá teimum borgarligu, og Villi Søvndal úr Sosialistiska Fólkaflokkinum, torir ikki annað enn at akta, sjálvt um hann - um nakar í donsku stjórnini, hevur brúk fyri at markera sína støðu, og ikki bara vera tann, sum lempar bláan velling í seg frá morgni til myrkurs.

Men í samband við hesa gøluna, sum Oyggjatíðindi avdúkaði í seinastu viku, torir uttanríkismálaráðið ikki fram á vøllin. Av tí at sponsku myndugleikarnir arbeiða við málinum, hevur Oyggjatíðindi biðið um alment innlit í hendingina, men av tí, at uttanríkismálaráðið, rennir undan, hevur blaðið sagt, at um UM ikki gecvur alment innlit, verður UM klagað til Folketingets Ombudsmand.

Her er so bartur av samskiftinum millum Oyggjatíðindi og Uttanríkismálaráðið:

Med anmodning om en kommentar eller aktindsigt til denne sag om kidnapning af børn fra Spanien til Færøerne. I en artikel, fredag, 23. Marts 2012, omtalte vi en kidnapningssag tilbage til 2010, og omtalte moderen, hvis børn blev fra taget hende i Spanien, og ført tilbage til Færøerne. Dette blev gjort uden om Spanske myndigheder, men med hjælp fra udenrigsministeriet, ambassaden i Madrid, og ambassadøren i Alicante.

Jeg har noteret mig en mail, dateret 2. november 2011, fra Udenrigsministeriet, til Ann Mari Berg, hvor Karen Camacho, bekræfter, at den honorære konsul í Alicante samt konsulatssekretæren fra samme konsulat havde til opgave at forkynde kendelsen af 5. februar 2010. Hun bekræfter også, at det var hensigten, at børnene skulle genforenes med deres far… Karen bekræfter på vegne af UM, at de danske myndigheder ikke kun havde til opgave at forkynde en retslig afgørelse, men at opgaven også var at forene faderen med børnene, som derefter blev kidnappet fra den spanske bopæl, uden moderens vidende, da ambassadefolkene holdt moderen beskæftiget inde i stuen, mens faderen tog børnene ud gennem køkkenet.

Jeg har også noteret mig en anden mail fra UM til Ann Mari Berg:

Denne mail er fra 22. februar 2012.

Her skriver Jette Samuel Jeppesen, pva. UM bla. : Den vejledning på nettet, som du henviser til, er møntet på sager uden for Haagerkonventionen (oftest bortførelser til Mellemøsten og Nordafrika), hvor danske retsafgørelser ikke har retsgyldighed. I sager uden for Haagerkonventionen er den eneste mulighed for at få børnene hjem at indgå i en dialog med bortføreren…

Udenrigsministeriet beklager dog hændelsen, men man vedstår ikke, at Færøerne ikke har tiltrådt Haagerkonventionen, og at det ikke drejer sig om hvorvidt børnene frivilligt gik med faderen eller ambassadefolkene, men om hvorvidt spanske myndigheder var holdt udenfor kidnapningen af børnene fra Spanien, da man havde gjort regning uden vært.

Man har også fra dansk side set helt bort fra, at børnene, sum ambassaden hjælper med at få bortfjernet uden om spanske myndigheder, reelt er spanske statsborgere.

På baggrund af dette, ønskes en officiel kommentar fra Udenrigsministeren, Villy Søvndal, da Spanien efter alt at dømme vil lægge sag an mod den danske ambassade i Spanien, udenrigsministeriet i DK, for at godkende krænkelsen af spansk lovgivning, og faderen på Færøerne, bliver også retsforfulgt.

Hetta tugdi Uttanríkismálaráðið uppá í nakrar dagar, men tá vit so sendu uppfylgjandi fyrispurning í innlitsbønina um, at Danska uttanríkismálaráðið, virkaði eftir falskari psykiatri-váttan úr Føroyum, fekk pípan knappliga annað ljóð. Nú kom svarið:

Kære Dan Klein

Tak for dine henvendelser af 26., 27. og 28. marts 2012 vedrørende en barnebortførelsessag i Spanien. Af hensyn til Udenrigsministeriets tavshedspligt i personsager, har Ministeriet ikke mulighed for at besvare dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Inge Durant

Kontorchef

Men, hetta góðtóku vit ikki, so Uttanríkismálaráðið fekk hesa aftur í høvdið:

Udenrigsministeriet

ATT: Inge Durant, kontorchef

De kan sagtens undlade at nævne navne. Det er selve hændelsen, og ikke personerne, vi er interesserede i at få belyst og som vi efter dansk lov, vil have aktindsigt i.

Også vil vi have belyst den virkelighed, at Udenrigsministeriet har været med i en dokumenteret og dertil også en bekræftet hændelse i at bortføre børn fra Spanien, uden at involvere spanske myndigheder.

Udenrigsministeriet har oplyst, at Færøerne er medlem af Hagerkonventionen, som ikke stemmer overens med vores oplysninger, og derfor kræves også aktindsigt i denne påstand.

De må gerne melde hurtigt ud, hvis de ikke mener at kunne give aktindsigt i disse almen nyttige oplysninger om Deres udenrigspolitiske arbejde, da jeg så vil klage til Folketingets Ombudsmand.

Med venlig hilsen

Oyggjatidindi

Dan Klein, redaktør

Tá ið skrivstovustjórin ikki valdi at svara skjótt aftur, ganga vit út frá, at Uttanríkismálaráðið velur at geva okkum alment innlit í hesa gøluna.

Bakgrundin fyri sjálva burturflytingina av børnunum frá Spania, er ikki relevant í hesum samanhanginum. Málið er av uttanríkispolitiskum slagi, men vit skulu eisini minnast til, at føroyska uttanríkismálaráðið tók lut í burturflytingini, men at danir høvdu/hava allan avgerðarrættin á økinum, og harvið ábyrgdina fyri hvat hendi, tá børnini, ið vóru spanskir ríkisborgarar, vórðu burturflutt.

Men fyribils velur uttanríkismálaráðið í Danmark at tiga um gøluna.